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Stade Rennais : Haise annonce un coup dur mais deux bonnes nouvelles face au LOSC

Par William Tertrin1 min de lecture

À deux jours du choc face au LOSC, Franck Haise a confirmé l’absence d’Estéban Lepaul, mais entrevoit deux retours importants dans son effectif.

Le Stade Rennais devra encore patienter avant de retrouver Estéban Lepaul. À l’approche de la réception du LOSC, dimanche à 15 heures au Roazhon Park, Franck Haise a confirmé une mauvaise nouvelle pour les supporters rennais : son attaquant sera forfait.

Estéban Lepaul absent, le coup dur se confirme

Le suspense a pris fin ce vendredi. Toujours insuffisamment remis de son entorse à la cheville, contractée le 18 octobre face au Paris FC, Estéban Lepaul ne pourra pas participer à la rencontre contre Lille.

L’avant-centre rennais va ainsi manquer un cinquième match consécutif, après les rencontres face à la Juventus, Strasbourg, Nice et l’Olympiakos. Un nouveau coup dur pour Franck Haise, privé d’une solution offensive importante pour ce rendez-vous de Ligue 1.

La bonne nouvelle, c’est que son retour se rapproche. Lepaul pourrait retrouver le chemin de l’entraînement dès la semaine prochaine, pendant la trêve internationale. Son retour à la compétition devra toutefois attendre.

Frankowski et Samba, deux nouvelles rassurantes

Heureusement pour le Stade Rennais, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. Franck Haise pourrait notamment récupérer Przemysław Frankowski. Le latéral droit polonais, gêné musculairement avant le match contre l’Olympiakos, a bénéficié d’une semaine de précaution. « Il devrait être avec nous cet après-midi », a annoncé l’entraîneur rennais en conférence de presse. Un signal encourageant à l’approche du choc contre les Dogues.

Autre motif de satisfaction : Brice Samba devrait également pouvoir tenir sa place. Le gardien rennais avait pourtant disputé la rencontre face à l’Olympiakos diminué par une douleur à la hanche. Le staff semble donc optimiste concernant sa disponibilité pour dimanche.

Malgré l’absence confirmée de son buteur, le Stade Rennais pourrait ainsi aborder la réception de Lille avec un effectif renforcé par deux retours précieux. Reste désormais à Franck Haise de trouver les solutions offensives pour faire tomber le LOSC au Roazhon Park.

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