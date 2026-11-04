Stade Rennais : la réaction de Franck Haise après l’Olympiakos

Franck Haise a livré son analyse après le match nul du Stade Rennais face à l’Olympiakos (0-0) en Ligue Europa.

Le Stade Rennais a été tenu en échec ce mercredi par l’Olympiakos (0-0), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Malgré plusieurs situations intéressantes, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à trouver la faille face à la formation grecque. Avec ce résultat, les hommes de Franck Haise concèdent leur troisième match nul en quatre rencontres européennes, mais conservent leur invincibilité dans la compétition. Après la rencontre, l’entraîneur rennais s’est présenté en conférence de presse pour livrer son analyse de ce nouveau partage des points.

Haise satisfait malgré le nul face à l’Olympiakos

Malgré l’absence de buts, Franck Haise a retenu plusieurs motifs de satisfaction, notamment la solidité défensive affichée par son équipe après avoir encaissé cinq buts lors de son précédent match de championnat. « Quand on fait 0-0, on se dit toujours qu’on pouvait aller chercher les trois points mais jouer l’Olympiacos après avoir pris cinq buts en championnat, on se satisfait donc des améliorations défensives. On pouvait espérer avoir plus d’occasions mais j’ai bien aimé notre match d’une manière générale, notre état d’esprit, notre solidité. C’est un bon point. Le match nul reflète plutôt les forces en présence et les moments du match. L’Olympiacos est un gros morceau et ce n’est pas nouveau. Je trouve que c’est un bon match, j’ai bien aimé le coacher. J’ai aimé ce qu’on a changé à la pause. J’accepte que ce soit fermé parce que c’est parfois nécessaire. Si on s’était ouverts, je ne pense pas qu’on aurait parlé d’un bon point », a expliqué le technicien breton, qui préfère donc retenir les progrès de son équipe plutôt que les deux points laissés en route.

Haise sous le charme de Gonçalo Oliveira pour sa première

Franck Haise a également profité de cette conférence de presse pour saluer la prestation de Gonçalo Oliveira, qui effectuait ses grands débuts avec le Stade Rennais. Lancé dans le grand bain à l’occasion de cette rencontre européenne, le jeune défenseur a visiblement marqué des points auprès de son entraîneur. « Il a été très bon, défensivement, dans les lectures et les duels aériens. Ce n’est pas simple de commencer par un match européen mais je vois comment il s’entraîne. Comme d’autres, il pouvait ronger son frein et j’avais la sensation qu’il pouvait y aller. » Une première apparition particulièrement encourageante pour Gonçalo Oliveira, qui pourrait désormais prétendre à davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines.