OL : on sait pourquoi Niakhaté et Nuamah sont absents face à la Real Sociedad

L’entraîneur intérimaire de l’OL, Jorge Maciel, était présent ce mercredi soir en conférence de presse avant le match de Ligue Europa contre la Real Sociedad.

À la veille du déplacement de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de la Real Sociedad, ce jeudi (18h45), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, Jorge Maciel s’est présenté ce mercredi soir en conférence de presse. Désormais chargé d’assurer l’intérim sur le banc de l’OL après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, le technicien portugais est notamment revenu sur les circonstances du départ de son ancien supérieur. Il a également fait le point sur les absences surprises de Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah pour cette rencontre européenne.

Maciel se confie sur le départ de Fonseca

Interrogé sur le départ de Paulo Fonseca, Jorge Maciel a expliqué avoir été informé personnellement par son compatriote samedi dernier, à l’issue de l’entraînement. « C’est une décision très personnelle. Après l’entraînement de samedi matin, on s’est parlé tous les deux. J’ai la sensation que je sais quelle est la nouvelle qu’il va me donner. Ce sont des décisions que l’on doit voir de façon très viscérale », a confié l’entraîneur intérimaire lyonnais. Une confidence qui témoigne de la proximité entre les deux hommes, alors que Maciel doit désormais assurer la transition sur le banc des Gones en attendant la nomination du remplaçant de Fonseca.

Maciel donne des nouvelles de Niakhaté et Nuamah

Jorge Maciel a également apporté des précisions sur les absences de Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah, tous deux non retenus dans le groupe lyonnais pour affronter la Real Sociedad. Les deux joueurs ont ressenti des alertes musculaires et ne sont donc pas disponibles pour ce déplacement en Espagne. Mais leur absence pourrait se prolonger puisque Niakhaté et Nuamah sont également incertains pour la réception du Stade Brestois, ce dimanche (17h15), en Ligue 1. Le staff médical de l’OL attendra le retour de l’équipe à Lyon pour évaluer plus précisément la gravité de leurs pépins physiques et déterminer s’ils pourront tenir leur place face aux Bretons. Une double inquiétude supplémentaire pour les Gones, déjà confrontés à plusieurs absences avant ces deux rendez-vous importants.