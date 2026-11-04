OM : Genesio annonce deux coups durs avant le Bayer Leverkusen

Le coach de l’OM, Bruno Genesio, a tenu ce mercredi soir son point presse à la veille du match de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen.

L’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Toujours à la recherche de leur premier point sur la scène européenne après trois défaites en autant de rencontres, les Phocéens tenteront de débloquer leur compteur en Allemagne pour conserver leurs espoirs de qualification. Mais Bruno Genesio devra composer avec deux absences importantes pour ce déplacement.

Emerson et Harit forfaits contre le Bayer Leverkusen !

Présent ce mercredi soir en conférence de presse à la veille de cette rencontre européenne, Bruno Genesio a confirmé les forfaits d’Emerson et d’Amine Harit face au Bayer Leverkusen. « Ils ne sont pas opérationnels pour le match de demain, on a préféré ne prendre aucun risque. On attend vendredi ou samedi pour en savoir plus. Surtout concernant Emerson. Pour Amine, c’est plutôt un problème de récupération, il devrait être là dimanche », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Une double mauvaise nouvelle pour le technicien marseillais, qui devra donc se passer des deux joueurs pour tenter de décrocher un premier résultat positif dans cette campagne européenne.

Si le forfait d’Amine Harit semble avant tout lié à un souci de récupération, la situation d’Emerson suscite donc davantage d’inquiétude. Touché au genou lors de la victoire de l’OM face à Toulouse (2-0) dimanche dernier en Ligue 1, le latéral gauche avait été contraint de quitter prématurément ses partenaires. Le staff médical marseillais devrait en savoir davantage sur son état physique d’ici vendredi ou samedi, tandis qu’un retour d’Harit est espéré dès dimanche pour le prochain rendez-vous des Olympiens en championnat. En attendant, Bruno Genesio devra trouver des solutions pour pallier ces deux absences face à une formation allemande qui a remporté ses trois premiers matchs de Ligue Europa cette saison.