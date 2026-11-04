OL : le groupe pour la Real Sociedad avec deux grosses absences surprises !

Voici le groupe retenu par le coach intérimaire de l’OL, Jorge Maciel, pour le match de Ligue Europa contre la Real Sociedad.

L’Olympique Lyonnais se déplace ce jeudi (18h45) sur la pelouse de la Real Sociedad, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Une rencontre particulière pour les Gones, puisqu’il s’agira de leur premier match sans Paulo Fonseca sur le banc, le technicien portugais étant sur le point de rejoindre le Sporting Portugal.

Niakhaté et Nuamah absents pour la Real Sociedad !

En attendant la nomination du remplaçant de Paulo Fonseca, c’est son ancien adjoint, Jorge Maciel, qui assurera l’intérim sur le banc de l’OL pour ce déplacement européen. Le technicien portugais a convoqué un groupe de 21 joueurs, marqué notamment par les absences surprises de Moussa Niakhaté et d’Ernest Nuamah, pourtant buteur dimanche dernier face à Angers (1-0). Quatre autres joueurs manquent également à l’appel : Mohamed Ouédraogo, Tyler Morton, Pavel Sulc et Loïs Openda, tous blessés.

Du côté des jeunes, Thiago Gonçalves, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez figurent notamment dans le groupe retenu pour ce rendez-vous européen.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Kamara – Bidstup, Tessmann, Tolisso, Merah, Gonçalves, Nartey – Nakamura, Duranville, Boudache, Rodriguez, Hamdani.