OL : Fonseca sort du silence sur son départ et fait ses adieux

Après son départ surprise de l’OL pour le Sporting Portugal, Paulo Fonseca a expliqué son choix et adressé un émouvant message d’adieu au peuple lyonnais.

En pleine saison, Paulo Fonseca a décidé de quitter son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. Un départ officialisé ce mercredi midi par le club rhodanien. Quelques heures après cette annonce, le désormais ancien coach de l’OL a tenu à faire ses adieux aux supporters lyonnais à travers un long message publié sur son compte Instagram.

Le message d’adieu de Paulo Fonseca

« Chers Lyonnais, certaines décisions dans la vie sont à la fois sources de bonheur et de tristesse. Celle-ci en fait partie. Aujourd’hui, je fais mes adieux à l’Olympique Lyonnais, et c’est bien plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé. Au fil du temps, Lyon est devenu bien plus qu’un lieu où je travaillais : c’est devenu un foyer. Un endroit où je me suis senti en confiance, soutenu et respecté, même dans les moments les plus difficiles. Je n’oublierai jamais cela. À Madame la Présidente, à toutes celles et ceux qui font partie du club, à mon staff et surtout à mes joueurs : merci. Merci pour votre confiance, votre engagement, les moments partagés et tout ce que nous avons traversé ensemble. Je suis fier du chemin parcouru et, plus encore, reconnaissant envers les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer ici. Et tout particulièrement, aux supporters : merci de m’avoir fait sentir chez moi. Votre passion, votre amour pour ce club et toutes les émotions que nous avons partagées resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Le football fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Et parfois, il vous offre la chance de réaliser un rêve que vous portiez depuis l’enfance. Ce moment est arrivé pour moi. Je suis heureux et reconnaissant pour ce qui m’attend, mais une partie de mon cœur restera toujours à Lyon. Je pars avec une immense gratitude et des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci, Lyon. Pour tout. Allez l’OL », a écrit le technicien de 53 ans sur le réseau social.

Dans ce message particulièrement émouvant, Paulo Fonseca a ainsi tenu à remercier l’ensemble du peuple lyonnais pour son soutien et les moments partagés. Le technicien portugais a également expliqué son choix de rejoindre le Sporting Portugal par sa volonté de réaliser un rêve qu’il nourrit depuis son enfance, tout en assurant qu’une partie de son cœur restera toujours à Lyon.