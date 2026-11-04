Pronostic Real Sociedad – OL (05/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre le Real Sociedad et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour son premier match sans Paulo Fonseca, qui s’apprête à prendre la direction du Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais disputera un gros choc de Ligue Europa ce jeudi (18h45) sur la pelouse de la Real Sociedad. Une rencontre entre deux équipes au coude-à-coude au classement, les Gones occupant la 12e place et les Espagnols la 14e.

Ligue Europa – Real Sociedad vs OL

Jeudi 5 novembre 2026 · 18h45 · Anoeta

Real Sociedad : profiter de l’avantage du terrain pour dépasser l’OL

La Real Sociedad aborde cette quatrième journée de Ligue Europa avec l’ambition de réaliser une belle opération au classement. Actuellement 14e de la phase de ligue, la formation espagnole se trouve à proximité des huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Devant son public, le club basque aura donc une belle occasion de prendre des points face à un concurrent direct. Une victoire lui permettrait notamment de dépasser l’Olympique Lyonnais, actuellement deux rangs devant lui, et de se rapprocher des équipes de tête.

Pour atteindre cet objectif, la Real Sociedad pourra compter sur l’avantage de recevoir. Habitués à évoluer dans une atmosphère particulièrement intense à Saint-Sébastien, les Basques tenteront de prendre rapidement l’initiative pour imposer leur rythme à des Lyonnais qui traversent une période de transition.

La formation espagnole possède plusieurs arguments pour mettre en difficulté son adversaire. Sa capacité à conserver le ballon et à construire ses offensives avec patience pourrait notamment lui permettre de prendre le contrôle du milieu de terrain.

Face à une équipe lyonnaise qui devra trouver de nouveaux repères après le départ de Paulo Fonseca, la Real Sociedad pourrait chercher à multiplier les séquences de possession afin de provoquer des erreurs dans l’organisation défensive adverse.

Les Basques devront toutefois se méfier des qualités offensives de l’OL. Malgré le contexte particulier entourant le club rhodanien, les Lyonnais disposent de joueurs capables de faire la différence sur une accélération ou une transition rapide.

La gestion des pertes de balle sera donc essentielle pour les Espagnols. En cherchant à attaquer avec plusieurs joueurs, ils pourraient laisser des espaces exploitables par les attaquants lyonnais.

Sur le plan offensif, la Real Sociedad devra également faire preuve de réalisme. Dans une confrontation entre deux équipes proches au classement, les occasions franches pourraient être limitées et la moindre erreur avoir des conséquences importantes.

Le soutien du public pourrait jouer un rôle déterminant, notamment si la rencontre reste indécise pendant une longue période. Les Basques auront tout intérêt à maintenir une pression constante pour empêcher l’OL de prendre confiance.

Une victoire constituerait une étape importante dans leur campagne européenne. Elle leur permettrait non seulement de progresser au classement, mais également d’aborder la suite de la compétition dans de meilleures dispositions.

OL : réussir sa première sortie européenne après le départ de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais se présente en Espagne dans un contexte particulièrement inhabituel. Alors que Paulo Fonseca s’apprête à prendre les commandes du Sporting Portugal, les Gones doivent préparer ce rendez-vous européen sans l’entraîneur portugais.

Un changement important à quelques jours d’une rencontre qui pourrait peser dans la course à la qualification. Actuellement 12e de la phase de ligue, l’OL reste bien placé pour poursuivre son parcours européen, mais doit continuer à engranger des points.

Un succès sur la pelouse de la Real Sociedad représenterait une excellente opération pour les Lyonnais. Il leur permettrait de renforcer leur position au classement et de se rapprocher du Top 8, qui offre un accès direct aux huitièmes de finale.

Le principal enjeu pour les Gones sera toutefois de parvenir à faire abstraction des événements qui entourent le club. Le départ de Paulo Fonseca pourrait avoir des conséquences sur la préparation de cette rencontre, même si les joueurs possèdent déjà des automatismes collectifs.

L’OL devra notamment afficher une grande discipline tactique pour rivaliser avec une formation espagnole qui cherchera probablement à imposer son jeu devant ses supporters.

Les Lyonnais pourraient être amenés à défendre pendant certaines périodes, ce qui les obligera à rester concentrés et à limiter les espaces entre les lignes. Face à un adversaire capable de faire circuler rapidement le ballon, la moindre approximation pourrait offrir une situation dangereuse.

Les Gones disposent néanmoins de plusieurs atouts pour inquiéter la défense basque. Leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant pourrait notamment leur permettre de profiter des espaces laissés par la Real Sociedad.

L’expérience de Corentin Tolisso pourrait également être précieuse dans ce type de rendez-vous. Le capitaine lyonnais aura un rôle important à jouer pour organiser son équipe et maintenir un certain équilibre au milieu de terrain.

Dans une rencontre qui s’annonce disputée, l’OL devra aussi se montrer efficace dans les deux surfaces. Les Lyonnais ne pourront probablement pas se permettre de multiplier les occasions manquées face à un adversaire qui possède l’avantage du terrain.

La dimension mentale sera également importante. Les Gones devront montrer qu’ils restent capables de répondre présents sur la scène européenne malgré le changement intervenu sur leur banc.

Ramener au moins un point de Saint-Sébastien constituerait déjà un résultat intéressant. Mais les Lyonnais auront certainement l’ambition de faire mieux pour confirmer leur place parmi les prétendants à la qualification.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette rencontre entre la Real Sociedad et l’Olympique Lyonnais présente un enjeu important au classement de la Ligue Europa. Après trois journées, les deux formations se tiennent de près, avec seulement deux places d’écart.

Les Basques occupent actuellement la 14e position, tandis que les Lyonnais pointent au 12e rang. Une situation qui rend ce quatrième rendez-vous européen particulièrement intéressant, puisque le vainqueur pourrait réaliser une belle opération dans la course au Top 8.

Pour la Real Sociedad, l’objectif sera de profiter de cette confrontation directe pour passer devant son adversaire. De son côté, l’OL cherchera à conserver son avance sur les Espagnols et à poursuivre sa progression.

Sur le plan tactique, les deux équipes pourraient proposer des approches différentes. Les Basques devraient chercher à maîtriser la possession du ballon, tandis que les Lyonnais pourraient privilégier des attaques plus rapides pour exploiter les espaces.

Le duel au milieu de terrain pourrait notamment constituer l’une des clés de cette affiche. Si la Real Sociedad parvient à installer durablement son jeu dans le camp lyonnais, elle pourrait se procurer plusieurs occasions intéressantes.

À l’inverse, une bonne organisation défensive des Gones pourrait compliquer la tâche des Espagnols et leur permettre de développer leurs propres offensives.

L’ouverture du score pourrait également modifier considérablement le scénario. Si les Basques prennent rapidement l’avantage, l’OL sera contraint de se découvrir davantage, avec le risque de laisser des espaces supplémentaires.

En revanche, si les Lyonnais parviennent à marquer les premiers, ils pourraient obliger la Real Sociedad à prendre davantage de risques. Une situation qui pourrait favoriser les joueurs offensifs rhodaniens.

Le contexte entourant le départ de Paulo Fonseca constitue une autre inconnue importante. Difficile de savoir si ce changement aura un impact immédiat sur les performances lyonnaises, mais il pourrait influencer la manière dont les Gones aborderont ce déplacement.

L’avantage du terrain penche évidemment en faveur de la Real Sociedad. Toutefois, la proximité des deux formations au classement laisse présager une opposition relativement équilibrée.

Dans une compétition où chaque point peut faire la différence, les deux équipes devraient chercher à éviter les erreurs tout en tentant de décrocher une victoire importante pour la suite de leur campagne européenne.

Les compos probables

La compo probable de la Real Sociedad : Marrero – Zubeldia, Martin, Sarr, Gomez – Gorrotxategi, Soler – Guedes, Sucic, Barrenetxea – Oyarzabal.

Absents : Beitia, Zakharyan (blessés), Odriozola (blessé et non-inscrit).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Nartey, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Merah, Nakamura.

Absents : Ouédraogo, Openda, Sulc, Morton (blessés).

Les joueurs à suivre

Luka Sučić (Real Sociedad) : Le milieu offensif croate pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. Déjà auteur de quatre buts en Liga et de deux réalisations en Ligue Europa cette saison, il représente une arme offensive importante pour la formation basque. Capable de se projeter dans la surface adverse et de se montrer dangereux à la frappe, Sučić possède les qualités nécessaires pour débloquer une rencontre serrée. Face à une équipe lyonnaise qui n’a pas encore réussi à préserver sa cage inviolée dans cette campagne européenne, il pourrait bénéficier de plusieurs situations intéressantes. Son influence entre les lignes et sa capacité à accompagner les offensives espagnoles seront particulièrement importantes pour permettre à la Real Sociedad de prendre le dessus.

Ernest Nuamah (OL) : L’ailier ghanéen sera l’un des principaux atouts offensifs lyonnais pour ce déplacement en Espagne. Déjà auteur de six buts toutes compétitions confondues cette saison, dont un en Ligue Europa, il a notamment trouvé le chemin des filets dimanche dernier contre Angers (2-0). Rapide, percutant et capable de provoquer ses adversaires dans les duels, Nuamah pourrait poser de sérieux problèmes à la défense basque. Face à une Real Sociedad qui devrait chercher à prendre le contrôle du ballon, ses accélérations pourraient permettre à l’OL de se créer plusieurs occasions en contre-attaque. Son efficacité dans les derniers mètres sera également déterminante pour les Gones, qui devront probablement exploiter au maximum leurs opportunités offensives.

Notre pronostic pour Real Sociedad – OL

Cette quatrième journée de Ligue Europa propose une opposition particulièrement intéressante entre deux équipes qui nourrissent des ambitions similaires dans la compétition. Respectivement 14e et 12e au classement, la Real Sociedad et l’Olympique Lyonnais espèrent se rapprocher des huit premières places.

La formation espagnole possède plusieurs arguments pour faire la différence devant son public. Après une entame européenne délicate, marquée par une défaite contre Bournemouth (1-2) et un match nul face à l’Union Saint-Gilloise (1-1), les Basques ont parfaitement réagi en écrasant Lilleström (6-0) lors de la précédente journée.

Cette large victoire a permis à la Real Sociedad de retrouver de la confiance sur la scène européenne. Les Espagnols ont notamment démontré leur potentiel offensif et leur capacité à se montrer particulièrement efficaces lorsqu’ils parviennent à imposer leur rythme.

En championnat, les Basques restent toutefois sur une défaite dans le derby contre l’Athletic Bilbao (2-1). Un revers qui pourrait les pousser à réagir immédiatement devant leurs supporters.

De son côté, l’OL arrive à Saint-Sébastien avec plusieurs interrogations. Le départ de Paulo Fonseca, remplacé provisoirement par son adjoint Jorge Maciel, intervient à un moment important de la saison lyonnaise.

Les Gones avaient pourtant bien commencé leur campagne européenne en remportant leurs deux premières rencontres contre Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2). Mais leur lourde défaite sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0) a montré certaines limites, notamment sur le plan défensif.

Les Lyonnais n’ont d’ailleurs toujours pas réussi à conserver leur cage inviolée depuis le début de cette Ligue Europa. Une statistique préoccupante avant de défier une Real Sociedad qui reste sur huit rencontres consécutives avec au moins un but inscrit, toutes compétitions confondues.

L’OL peut néanmoins s’appuyer sur son récent succès contre Angers (2-0) en Ligue 1. Cette victoire, obtenue pour le dernier match de Paulo Fonseca sur le banc, a permis aux Rhodaniens de mettre fin à une série de deux défaites consécutives.

Corentin Tolisso et ses partenaires tenteront de prolonger cette dynamique positive, mais leur déplacement en Espagne s’annonce autrement plus compliqué. Les Gones restent notamment sur trois défaites consécutives à l’extérieur.

À cette difficulté s’ajoutent plusieurs absences importantes. Privé de Tyler Morton, Pavel Sulc et Loïs Openda, l’OL devra composer sans plusieurs éléments capables de faire la différence dans les rencontres européennes.

Ces forfaits pourraient notamment réduire les possibilités offensives lyonnaises et compliquer la tâche de Jorge Maciel pour sa première rencontre à la tête de l’équipe.

Les Gones disposent malgré tout de suffisamment de qualités pour inquiéter les Basques. Ernest Nuamah, buteur contre Angers, pourrait notamment profiter de sa vitesse pour exploiter les espaces laissés par la défense espagnole.

L’expérience de Corentin Tolisso sera également précieuse. Le capitaine lyonnais devra guider ses partenaires dans une rencontre qui pourrait se jouer sur la capacité des deux formations à maîtriser leurs temps faibles.

La Real Sociedad semble toutefois disposer de davantage de garanties avant cette confrontation. Son avantage du terrain, sa récente démonstration offensive en Ligue Europa et les absences lyonnaises constituent autant d’éléments qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur.

Les Basques pourront également compter sur Luka Sučić, particulièrement efficace depuis le début de la saison. Sa capacité à se projeter vers l’avant pourrait poser de sérieux problèmes à une défense lyonnaise qui a déjà montré certaines fragilités sur la scène européenne.

Nous imaginons donc une rencontre dans laquelle la Real Sociedad prendra progressivement l’ascendant, sans pour autant dominer totalement son adversaire. L’OL possède les ressources nécessaires pour marquer, mais pourrait souffrir face à la qualité technique et à l’efficacité offensive des Espagnols.

Dans ce contexte, nous privilégions une victoire de la Real Sociedad, qui paraît mieux armée pour décrocher les trois points et dépasser les Lyonnais au classement.

Les cotes de Real Sociedad – OL

Pari Cote Victoire de la Real Sociedad 1,73 Match nul 3,78 Victoire de l’OL 3,60

Notre pronostic : victoire de la Real Sociedad, côtée à 1,73

Nous misons sur une victoire de la Real Sociedad face à l’Olympique Lyonnais. Malgré leur défaite dans le derby basque contre l’Athletic Bilbao (2-1), les Espagnols restent sur une prestation convaincante en Ligue Europa, avec un large succès sur la pelouse de Lilleström (6-0). Devant leur public, ils possèdent les arguments nécessaires pour prendre le dessus sur une formation lyonnaise fragilisée par plusieurs absences.

L’OL a certes retrouvé le chemin de la victoire contre Angers (2-0), mais le départ de Paulo Fonseca pourrait perturber les Gones avant ce déplacement européen. Avec trois défaites consécutives à l’extérieur et aucun match sans encaisser de but dans cette Ligue Europa, les Lyonnais risquent de rencontrer des difficultés face aux offensives espagnoles. Nous voyons donc les Basques faire la différence dans une rencontre disputée, même si l’OL pourrait parvenir à marquer.

Notre score : Real Sociedad 2-1 OL.