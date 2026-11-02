OL : le départ de Paulo Fonseca, une aubaine avant la DNCG ?

Le départ attendu de Paulo Fonseca au Sporting Portugal représente une opération financière particulièrement intéressante pour l’OL. Entre l’indemnité versée par le club lisboète et les salaires économisés, les Gones vont récupérer une marge de manœuvre bienvenue.

Plus de 3 M€ versés par le Sporting

On vous en parlait dès dimanche soir : un accord a été trouvé pour le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal. Le dossier a depuis livré un développement financier important pour l’OL, qui n’a pas cherché à retenir un entraîneur séduit par le projet portugais.

Comme le détaille Top Mercato, en s’appuyant sur les informations de L’Équipe, le Sporting va verser une indemnité supérieure à 3 M€ pour libérer le technicien de son contrat. Celui-ci était encore lié aux Gones jusqu’en juin 2027.

Cette rentrée d’argent n’était pas forcément attendue lorsque la possibilité d’un retour de Fonseca au Portugal a commencé à prendre de l’épaisseur. Elle permet à Lyon de transformer un départ délicat sur le plan sportif en opération avantageuse pour ses comptes.

Huit mois de salaire économisés

À cette indemnité s’ajoute une économie salariale conséquente. Paulo Fonseca percevrait environ 400 000 € brut par mois dans le Rhône. En évitant de régler ses huit derniers mois de contrat, l’OL devrait ainsi économiser près de 3,2 M€ supplémentaires.

L’OL va récupérer plus de 3 M€ grâce au départ de Paulo Fonseca. Lyon économisera également huit mois de salaire du Portugais, estimé à 400 000 € brut mensuels. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2117162292819132640

Au total, le bénéfice financier de l’opération dépasse donc les 6 M€, en cumulant le transfert du coach et l’allègement de la masse salariale. Une bonne nouvelle pour le directeur général Michael Gerlinger, alors que la situation de l’OL reste surveillée par la DNCG.

Un successeur moins coûteux attendu

Lyon doit désormais finaliser le choix du successeur de Fonseca. Pierre Sage ne devrait pas revenir, tandis que Thiago Motta a été proposé. Carlos Vicens, libre depuis peu, reste toutefois présenté comme le favori parmi les pistes étudiées par la direction lyonnaise.

Son arrivée ne nécessiterait aucune indemnité et son salaire devrait être nettement inférieur à celui de Fonseca. Selon l’estimation évoquée par Daniel Riolo dans l’After Foot, le prochain entraîneur pourrait coûter entre 100 000 et 150 000 € par mois. Le différentiel permettrait donc à l’OL de conserver une partie de cette économie pour renforcer son effectif.

Une bouffée d’air avant le mercato

Sportivement, changer d’entraîneur en cours de saison alors que les résultats sont bons comporte forcément une part de risque. Financièrement, le calcul est beaucoup plus lisible : l’OL récupère une indemnité, réduit fortement sa masse salariale et peut engager un remplaçant libre.

Cette opération devrait aussi permettre au club rhodanien d’aborder son prochain rendez-vous avec la DNCG avec davantage de sérénité. Elle pourrait enfin dégager une petite marge pour le mercato hivernal, même si la priorité restera de préserver l’équilibre financier du club.