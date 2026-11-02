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Mercato : un attaquant du Stade Rennais envoyé au Barça ou au Real Madrid ! 

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 19:40
Yassir Zabiri sous le maillot du Racing Santander

Prêté cette saison au Racing Santander par le Stade Rennais, Yassir Zabiri voit son ancien entraîneur lui prédire un avenir dans un géant européen comme le FC Barcelone ou le Real Madrid.

Le Stade Rennais pourrait bien avoir entre les mains l’une des futures sensations du football européen. Prêté cette saison au Racing Santander, Yassir Zabiri impressionne en Espagne et voit sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Auteur de huit buts en onze matchs de Liga, le jeune attaquant marocain s’est imposé comme l’une des révélations de ce début de saison. Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, il aurait déjà attiré l’attention de plusieurs formations européennes, notamment Leeds United et Ipswich Town. Mais à en croire son ancien entraîneur, l’international marocain pourrait viser encore beaucoup plus haut, avec des clubs du calibre du FC Barcelone ou du Real Madrid.

Yassir Zabiri promis au FC Barcelone ou au Real Madrid ?

Dans un entretien accordé à Africa Foot et relayé par Top Mercato, Mimoun Mokhtari, qui a entraîné Yassir Zabiri à l’Union Touarga et à l’Académie Mohammed VI, n’a pas tari d’éloges sur son ancien protégé. Convaincu de son potentiel, le technicien estime que le jeune Rennais possède toutes les qualités pour rejoindre un jour l’un des plus grands clubs du continent. « Je suis convaincu que sa progression va se poursuivre. Je n’ai aucun doute sur sa capacité à franchir de nouveaux paliers. Il pourrait, à l’avenir, rejoindre un très grand club européen, qu’il s’agisse du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City ou d’une autre formation de ce calibre. » Une déclaration particulièrement ambitieuse qui témoigne de la confiance placée en l’attaquant marocain, dont les prestations en Espagne suscitent de plus en plus d’intérêt.

Cette montée en puissance pourrait également représenter une excellente nouvelle financière pour le Stade Rennais, la valeur marchande de Yassir Zabiri étant passée de 9 à 20 millions d’euros entre juin et octobre 2026. Une progression spectaculaire, portée notamment par son triplé face à Elche (3-2) et son but inscrit contre le FC Barcelone (2-7). Son ancien entraîneur estime d’ailleurs que certaines de ses statistiques peuvent être rapprochées de celles de Kylian Mbappé et Lamine Yamal, preuve des immenses espoirs qu’il place en lui. Si un départ vers un géant européen reste encore très hypothétique, le club breton pourrait disposer d’un atout de poids lors des prochains mercatos, à condition que son attaquant poursuive sur sa lancée.

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