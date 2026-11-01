Pronostic FC Barcelone – Aston Villa (03/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le Barça et Aston Villa, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone, huitième du classement, tentera de relever la tête en C1 avec la réception ce mardi (21h) d’Aston Villa, deuxième avec trois victoires en autant de journées.

Ligue des Champions – FC Barcelone vs Aston Villa

Mardi 3 novembre 2026 · 21h · Camp Nou

FC Barcelone : une réaction attendue après la défaite face au PSG

Le FC Barcelone retrouve la Ligue des Champions avec l’ambition de renouer avec la victoire. Après un début de campagne européenne prometteur, le club catalan a connu son premier revers lors de la troisième journée, sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2). Une défaite qui a fait reculer les hommes de Hansi Flick à la huitième place du classement, dernière position permettant d’accéder directement aux huitièmes de finale à l’issue de la phase de ligue.

Les Blaugrana avaient pourtant parfaitement négocié leurs deux premières rencontres. Largement vainqueurs du Feyenoord Rotterdam (5-1) lors de leur entrée en lice, ils avaient ensuite confirmé leur efficacité offensive en s’imposant sur le terrain de Galatasaray (4-1). Avec neuf buts inscrits en seulement deux matchs, les Catalans avaient envoyé un message fort à leurs concurrents et semblaient bien partis pour s’installer durablement parmi les huit premières équipes.

Mais le déplacement à Paris a mis en lumière plusieurs difficultés. Malgré deux buts inscrits face aux Parisiens, le Barça n’est pas parvenu à maîtriser les offensives adverses et a fini par céder à quatre reprises. Un résultat qui a notamment souligné les risques liés au système de jeu offensif de Hansi Flick, dont la défense évolue régulièrement très haut sur le terrain.

Cette défaite européenne a été suivie d’une nouvelle désillusion lors du Clasico face au Real Madrid (1-2). Alors qu’ils avaient réalisé un début de saison presque parfait en Liga, les Barcelonais ont subi un deuxième revers consécutif toutes compétitions confondues. Une mauvaise série inhabituelle pour une équipe qui avait jusque-là impressionné par sa régularité et son efficacité.

Malgré ces deux contre-performances, le FC Barcelone conserve une force de frappe offensive considérable. Avec onze buts inscrits lors de ses trois premières rencontres de Ligue des Champions, le club catalan figure parmi les formations les plus prolifiques de la compétition. Une réussite qui s’explique notamment par la qualité de ses individualités et sa capacité à multiplier les occasions.

Lamine Yamal représente évidemment l’une des principales armes offensives des Blaugrana. Déjà décisif à plusieurs reprises depuis le début de la saison, l’international espagnol sera particulièrement attendu face à Aston Villa. Raphinha constitue également une menace permanente, tandis que Fermín López et Pedri apportent créativité et qualité technique dans l’entrejeu.

Hansi Flick devra toutefois trouver des solutions pour compenser plusieurs absences importantes. Dani Olmo, blessé lors de la rencontre face au PSG, ne sera pas disponible, tout comme Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen. Ces forfaits concernent notamment un secteur défensif qui a déjà montré certaines limites lors des dernières grandes affiches.

Pour espérer retrouver le chemin du succès, les Barcelonais devront donc faire preuve de davantage de maîtrise. Leur capacité à conserver le ballon et à imposer leur rythme sera essentielle, mais ils devront également éviter de laisser trop d’espaces à une formation anglaise particulièrement dangereuse dans les transitions.

Cette réception d’Aston Villa représente finalement un rendez-vous important pour le Barça. Un troisième succès européen lui permettrait de rester au contact des premières places et de se rapprocher de son objectif de qualification directe pour les huitièmes de finale. Devant leur public, les hommes de Hansi Flick auront surtout l’occasion de montrer que leurs deux dernières défaites ne constituent qu’un passage à vide.

Aston Villa : poursuivre son sans-faute et conforter sa deuxième place

Aston Villa se déplace en Catalogne avec le plein de confiance. Après trois journées de Ligue des Champions, le club anglais occupe la deuxième place du classement avec neuf points sur neuf possibles. Une entame remarquable pour les hommes d’Unai Emery, qui confirment leurs ambitions européennes et semblent parfaitement armés pour rivaliser avec les meilleures formations du continent.

Les Villans ont débuté leur campagne par une victoire spectaculaire sur la pelouse du Club Bruges (3-2), avant de surclasser Fenerbahçe (6-0) lors de la deuxième journée. Ils ont ensuite poursuivi leur série en dominant Viking (3-1), portant leur bilan à trois succès consécutifs. Des résultats qui leur permettent d’aborder ce déplacement au Camp Nou sans véritable pression au classement.

Au-delà de leurs victoires, les Anglais impressionnent surtout par leur efficacité offensive. Avec douze buts inscrits en trois rencontres, ils affichent une moyenne de quatre réalisations par match. Une statistique qui témoigne de leur capacité à se procurer des occasions et à les concrétiser, même si l’opposition barcelonaise devrait constituer un défi nettement plus relevé.

Cette réussite offensive repose notamment sur un collectif bien organisé, capable d’alterner les séquences de possession et les attaques rapides. Unai Emery dispose de plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les derniers mètres, mais également d’un milieu de terrain suffisamment solide pour récupérer le ballon et lancer rapidement les offensives.

Nicolas Jackson s’est notamment imposé comme l’un des principaux dangers de cette équipe. Auteur de trois réalisations en Ligue des Champions, l’attaquant sénégalais apporte de la vitesse et de la profondeur au secteur offensif anglais. Sa mobilité pourrait être particulièrement précieuse face à une défense barcelonaise qui laisse régulièrement des espaces dans son dos.

Ross Barkley réalise également un début de campagne européen très convaincant. Avec trois buts inscrits lors des trois premières journées, le milieu anglais contribue largement à la réussite offensive de son équipe. Sa capacité à accompagner les attaques et à se montrer dangereux aux abords de la surface pourrait poser des problèmes aux Catalans.

En championnat, Aston Villa a également retrouvé une dynamique encourageante. Après des premières semaines plus compliquées en Premier League, les hommes d’Unai Emery ont progressivement redressé la situation grâce à plusieurs performances convaincantes, notamment face à Tottenham, Newcastle et Manchester City. Des résultats qui montrent que les Villans savent également rivaliser avec des adversaires de premier plan.

Le technicien espagnol devra néanmoins composer avec quelques absences. Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri et Amadou Onana figurent notamment parmi les joueurs indisponibles. Des forfaits qui pourraient compliquer la préparation de cette rencontre, particulièrement dans l’entrejeu et sur les côtés.

Malgré ces difficultés, Aston Villa possède suffisamment de ressources pour espérer réaliser une grande performance en Catalogne. Les Anglais auront notamment l’occasion de démontrer que leur excellente entame européenne ne s’explique pas uniquement par un calendrier favorable.

Une quatrième victoire consécutive permettrait aux Villans de consolider leur place parmi les premières équipes du classement et de prendre une option importante sur la qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais même un résultat nul sur la pelouse du Barça constituerait une opération intéressante pour les hommes d’Unai Emery.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Barcelone et Aston Villa ne possèdent pas d’historique récent en compétition européenne. Cette affiche constitue donc une opposition particulièrement intéressante entre deux clubs qui évoluent dans des championnats différents et qui n’ont pas eu l’occasion de se mesurer régulièrement sur la scène continentale.

Si le Barça dispose d’une expérience européenne nettement supérieure, Aston Villa a considérablement progressé ces dernières saisons. Le club anglais s’est notamment affirmé comme un candidat sérieux aux places européennes en Premier League et a confirmé ses ambitions en remportant la Ligue Europa lors du précédent exercice.

Les Catalans peuvent néanmoins s’appuyer sur leur expérience des grandes rencontres de Ligue des Champions. Habitués à affronter les meilleures équipes européennes, ils possèdent plusieurs joueurs qui connaissent parfaitement les exigences de ce type de rendez-vous.

Aston Villa dispose toutefois d’un atout important avec Unai Emery. Le technicien espagnol possède une grande expérience des compétitions européennes et sait préparer ses équipes pour les confrontations à élimination directe comme pour les rencontres de phase de ligue. Sa connaissance du football espagnol pourrait également lui permettre d’anticiper certaines intentions tactiques du Barça.

Cette opposition promet un véritable duel de styles. Les hommes de Hansi Flick devraient chercher à monopoliser le ballon et à exercer une pression constante sur la défense anglaise. Les Villans pourraient, de leur côté, adopter une approche plus prudente pour exploiter les espaces laissés par les Catalans.

Les transitions offensives risquent notamment d’occuper une place centrale dans cette rencontre. La défense barcelonaise a montré certaines difficultés face au PSG et au Real Madrid, deux formations capables de se projeter rapidement vers l’avant. Aston Villa pourrait chercher à reproduire ce type de situations pour se créer des occasions.

À l’inverse, les Anglais devront se méfier de la capacité du Barça à accélérer dans les trente derniers mètres. Avec Lamine Yamal et Raphinha sur les côtés, les Blaugrana disposent de joueurs capables de déséquilibrer une défense en quelques secondes.

L’efficacité devant le but pourrait donc jouer un rôle déterminant dans une rencontre opposant deux des attaques les plus prolifiques de ce début de campagne européenne. Les deux formations possèdent suffisamment de qualités offensives pour marquer, mais leur capacité à limiter les erreurs défensives pourrait finalement faire la différence.

Les compositions probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, Martin, Baldé – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon ou Adeyemi – Raphinha.

Absents : Espart, Christensen, Olmo, Bardghji (blessés).

Incertains : E. Garcia, Koundé (blessés).

La compo probable d’Aston Villa : Suzuki – Mbaye, Lindelöf, Pau Torres, Mings – McGinn, Barkley, Joao Gomes, Buendia – Alysson, Jackson.

Absents : Wan-Bissaka, Ruggeri, Onana, Manzambi (blessés), Hardwood-Bellis, Keba Cissé, Madjo (non qualifiés).

Les joueurs à suivre

Raphinha (FC Barcelone) : L’ailier brésilien sera l’un des joueurs les plus attendus de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Auteur d’un début de saison particulièrement impressionnant avec déjà 13 réalisations en Liga, Raphinha constitue l’une des principales armes offensives de Hansi Flick. Même s’il s’est montré moins inspiré lors des deux dernières grandes affiches face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, l’ancien joueur du Stade Rennais conserve une capacité remarquable à se montrer décisif dans les derniers mètres. Sa mobilité, ses appels dans la profondeur et sa qualité de finition pourraient notamment poser de sérieux problèmes à la défense anglaise. Face à Aston Villa, le Brésilien aura l’occasion de retrouver son efficacité sur la scène européenne et de contribuer à la réaction attendue du Barça. Sa capacité à combiner avec Lamine Yamal et Fermín López pourrait être déterminante pour déstabiliser le bloc défensif des Villans.

Nicolas Jackson (Aston Villa) : L’attaquant sénégalais s’affirme progressivement comme l’un des éléments incontournables du secteur offensif d’Aston Villa. Arrivé lors du dernier mercato estival, l’ancien joueur de Chelsea a rapidement trouvé ses marques dans le système d’Unai Emery. Auteur de trois buts en Ligue des Champions et de quatre réalisations en Premier League, Jackson représente une menace permanente pour les défenses adverses. Son explosivité, ses déplacements entre les défenseurs et sa capacité à exploiter les espaces pourraient être particulièrement utiles face au FC Barcelone. La défense catalane, qui évolue régulièrement très haut sur le terrain, pourrait notamment lui offrir des situations favorables en contre-attaque. Si Aston Villa parvient à récupérer le ballon et à se projeter rapidement vers l’avant, l’international sénégalais pourrait avoir plusieurs occasions de faire parler son efficacité. Son duel avec les défenseurs centraux barcelonais sera donc l’une des clés de cette rencontre.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Aston Villa

Cette affiche entre le FC Barcelone et Aston Villa oppose deux équipes aux trajectoires différentes depuis le début de la phase de ligue. Alors que les Catalans ont subi leur premier revers européen face au Paris Saint-Germain (4-2), les Anglais ont remporté leurs trois premières rencontres et occupent une très belle deuxième place au classement. Un contraste qui promet une confrontation particulièrement intéressante entre deux formations ambitieuses.

Le Barça possède toutefois plusieurs arguments pour aborder cette rencontre avec confiance. Malgré sa défaite au Parc des Princes, le club catalan a montré depuis le début de la saison qu’il disposait d’une puissance offensive impressionnante. Avec onze buts inscrits en trois matchs de Ligue des Champions, les hommes de Hansi Flick sont capables de faire la différence face à n’importe quelle défense lorsqu’ils parviennent à développer leur jeu.

Les Barcelonais auront également l’avantage d’évoluer devant leur public. Après deux défaites consécutives contre le PSG et le Real Madrid, les Blaugrana auront certainement à cœur de réagir et de retrouver rapidement le chemin du succès. Une nouvelle contre-performance pourrait compliquer leur situation dans la course aux huit premières places, ce qui devrait les pousser à prendre l’initiative dès les premières minutes.

La qualité individuelle des joueurs offensifs catalans pourrait notamment peser sur le déroulement de la rencontre. Lamine Yamal et Raphinha possèdent suffisamment de talent pour créer des différences sur les côtés, tandis que Pedri et Fermín López peuvent apporter de la créativité dans l’axe. Si ces joueurs parviennent à combiner efficacement, Aston Villa pourrait connaître des difficultés pour contenir les attaques barcelonaises.

Mais le Barça devra également se montrer beaucoup plus vigilant défensivement. Les quatre buts encaissés face au PSG, puis les deux concédés contre le Real Madrid, ont révélé certaines fragilités dans l’organisation de Hansi Flick. Les Catalans prennent régulièrement des risques en faisant évoluer leur défense très haut, une stratégie qui peut leur permettre de récupérer rapidement le ballon, mais qui expose également leur arrière-garde aux attaques rapides.

Ces espaces pourraient justement constituer une opportunité intéressante pour Aston Villa. Avec Nicolas Jackson à la pointe de son attaque, le club anglais dispose d’un joueur capable de prendre la profondeur et de mettre en difficulté les défenseurs adverses. Les Villans pourraient donc chercher à attirer les Barcelonais dans leur moitié de terrain avant de se projeter rapidement vers l’avant.

La formation d’Unai Emery possède également une confiance importante grâce à son excellent début de parcours européen. Avec neuf points pris sur neuf possibles et douze buts inscrits, Aston Villa a démontré sa capacité à faire preuve d’efficacité devant le but. Même si les trois premières rencontres des Anglais se sont disputées face à des adversaires relativement abordables, cette réussite offensive ne doit pas être sous-estimée.

Le déplacement au Camp Nou représentera néanmoins un défi d’une autre dimension. Face à une équipe barcelonaise désireuse de se racheter, les Villans pourraient être contraints de défendre pendant de longues séquences. Leur capacité à résister à la pression catalane et à conserver suffisamment de lucidité pour exploiter les contre-attaques sera essentielle.

Les absences pourraient également avoir une influence sur le scénario de la rencontre. Privé de plusieurs défenseurs, dont Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen, le FC Barcelone pourrait éprouver des difficultés à contenir les offensives anglaises. Aston Villa devra également composer avec quelques forfaits importants, notamment ceux d’Aaron Wan-Bissaka et d’Amadou Onana, qui pourraient réduire ses possibilités défensives et son impact au milieu de terrain.

L’expérience européenne des deux entraîneurs pourrait aussi jouer un rôle déterminant. Hansi Flick devrait chercher à imposer le style offensif habituel du Barça, avec une possession importante et un pressing intense. Unai Emery pourrait, de son côté, privilégier une organisation plus compacte et tenter de profiter des erreurs de relance adverses. Cette opposition tactique pourrait donner lieu à plusieurs changements de rythme au cours de la rencontre.

Autre élément important : les deux formations ont montré depuis le début de la compétition qu’elles étaient capables de marquer plusieurs buts dans un même match. Le Barça a inscrit au moins deux réalisations lors de chacune de ses trois premières sorties européennes, tandis qu’Aston Villa a trouvé le chemin des filets à au moins trois reprises lors de ses trois rencontres. Des statistiques qui laissent envisager une affiche animée sur le plan offensif.

Nous imaginons donc un match durant lequel le FC Barcelone devrait avoir la maîtrise du ballon et se procurer de nombreuses occasions. Aston Villa pourrait néanmoins répondre grâce à sa vitesse en transition et à l’efficacité de ses attaquants. Les deux équipes semblent posséder suffisamment de qualités pour trouver le chemin des filets.

Malgré la confiance des Anglais, nous donnons un avantage au club catalan. L’envie de réagir après deux défaites consécutives, le soutien du public et la qualité du secteur offensif barcelonais pourraient finalement faire la différence. Les hommes de Hansi Flick devront toutefois rester concentrés jusqu’au bout pour éviter de se faire surprendre par une formation anglaise qui n’a encore perdu aucun point dans cette campagne européenne.

Les cotes de FC Barcelone – Aston Villa

Pari Cote Victoire du FC Barcelone 1,24 Match nul 7,50 Victoire d’Aston Villa 10,00

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, cotée à 1,24

Nous misons sur une victoire du FC Barcelone face à Aston Villa. Battus lors de leurs deux dernières rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Hansi Flick devraient montrer un visage beaucoup plus conquérant devant leur public. Malgré les difficultés défensives rencontrées ces dernières semaines, les Blaugrana possèdent une puissance offensive suffisamment importante pour prendre le dessus sur une formation anglaise qui n’a pas encore affronté un adversaire de ce niveau dans cette campagne européenne.

Aston Villa pourrait néanmoins poser de sérieux problèmes aux Catalans. Deuxièmes du classement avec trois victoires en autant de journées, les hommes d’Unai Emery disposent de plusieurs joueurs capables d’exploiter les espaces laissés par la défense barcelonaise, notamment Nicolas Jackson. Nous envisageons donc une rencontre ouverte et riche en occasions, mais avec un Barça finalement plus efficace devant le but pour mettre fin à sa mauvaise série et retrouver le chemin de la victoire en Ligue des Champions.

Notre score : FC Barcelone 3-2 Aston Villa.