Insubmersible lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone (4-2), Willian Pacho (25 ans) a tapé dans l’oeil de Deco en vue du mercato.

Willian Pacho a livré une prestation remarquée lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, remporté par les Parisiens sur le score de 4-2.

Le FC Barcelone prépare une offre dès janvier

Solide dans les duels et précieux dans ses interventions, le défenseur central a répondu présent face aux offensives barcelonaises. L’international équatorien a notamment su contenir les accélérations et les initiatives offensives de Lamine Yamal, Raphinha et de leurs partenaires. Malgré les contacts et les coups reçus, le défenseur parisien n’a jamais semblé céder sous la pression. Une performance qui aurait particulièrement retenu l’attention de Deco. Le directeur sportif du Barça apprécierait le profil du joueur, capable d’allier impact physique, rigueur défensive et qualité dans la relance. Des qualités recherchées par les dirigeants catalans pour renforcer leur arrière-garde.

Selon RugeTV, le FC Barcelone aurait l’intention de tenter sa chance lors du prochain mercato hivernal. Une première offre pourrait être transmise au PSG dans les premiers jours de janvier. Mais le dossier s’annonce complexe. Willian Pacho est lié au club de la capitale jusqu’en 2031, ce qui place les dirigeants parisiens en position de force dans les négociations. Le PSG n’a donc aucune obligation de se séparer de son défenseur et pourrait se montrer particulièrement ferme si une approche venait à se concrétiser. D’après Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 80 millions d’euros. Un montant qui donne une indication de l’envergure financière du dossier, sans pour autant représenter le prix auquel Paris accepterait de négocier.

Le PSG prêt à résister à l’intérêt catalan ?

Depuis son arrivée dans la capitale, Pacho s’est imposé comme un élément important de la défense parisienne. Son engagement, sa capacité à gagner ses duels et sa sérénité sous pression en font un profil précieux pour le projet sportif du PSG. Un départ dès janvier constituerait donc un dossier délicat à gérer pour les dirigeants parisiens, qui devraient évaluer l’intérêt sportif d’un éventuel transfert autant que ses implications financières.

Pour le FC Barcelone, l’objectif serait de renforcer une défense mise à l’épreuve face aux meilleures attaques européennes. Pour Paris, la priorité serait plutôt de conserver un joueur sous contrat sur le long terme. Reste toutefois une inconnue majeure : à ce stade, l’intérêt attribué au Barça et la volonté de formuler une offre reposent sur les informations rapportées par RugeTV. Aucun accord entre les clubs n’est établi. Si Deco décidait de passer à l’offensive, il lui faudrait convaincre le PSG de céder l’un de ses défenseurs les plus précieux. Un défi de taille pour le club catalan.