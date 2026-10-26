FC Barcelone, Real Madrid : Mourinho dévoile le plan qui a fait craquer le Barça

José Mourinho a détaillé le rôle confié à Eduardo Camavinga lors de la victoire du Real Madrid au Camp Nou. Le technicien portugais avait identifié une faille précise dans la ligne défensive barcelonaise.

Camavinga chargé d’attaquer les espaces

José Mourinho a levé le voile sur l’une des consignes tactiques données à Eduardo Camavinga avant la victoire madrilène sur la pelouse du FC Barcelone. Le milieu français devait profiter des espaces laissés par la défense catalane, tandis qu’Aurélien Tchouaméni avait pour mission de conserver une position plus basse.

« J’ai dit à Camavinga que Tchouaméni resterait bas pour protéger la défense, et qu’il exploiterait les espaces », a expliqué le Portugais en conférence de presse, dans des propos relayés par la séquence publiée par Vibes Foot.

Le partage des tâches entre les deux internationaux français était donc très clair. À Tchouaméni la couverture devant la défense, à Camavinga les courses vers l’avant afin de déséquilibrer le bloc adverse.

Le piège du hors-jeu barcelonais contourné

Cette stratégie répondait directement au fonctionnement de la défense du Barça. La ligne catalane se montre particulièrement efficace lorsque les attaquants cherchent à partir dans son dos. Mourinho estimait ainsi que les appels des joueurs offensifs risquaient de tomber dans le piège du hors-jeu ou d’être neutralisés par Joan Garcia.

« C’est difficile pour n’importe quel attaquant d’exploiter les espaces face à Barcelone ; la seule solution est de le faire avec les milieux de terrain », a-t-il poursuivi. En partant de plus loin, Camavinga et Jude Bellingham pouvaient casser la ligne sans offrir les mêmes repères aux défenseurs barcelonais.

José Mourinho explique que la solution était d’utiliser des milieux comme Camavinga et Bellingham pour casser la ligne du Barça. « Et ça a fonctionné. » — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2114663602774831617

Un rôle taillé pour les qualités du Français

Le plan madrilène reposait donc moins sur la vitesse pure de ses attaquants que sur la capacité de ses milieux à surgir au bon moment. Dans ce registre, Camavinga dispose des qualités nécessaires pour franchir plusieurs lignes, porter le ballon et accompagner les actions sans abandonner totalement ses responsabilités défensives.

Cette utilisation met également en valeur la complémentarité du duo français. Plus discipliné dans son positionnement, Tchouaméni assurait l’équilibre collectif pendant que son compatriote bénéficiait d’une liberté supérieure pour se projeter.

Mourinho satisfait de son pari

Le technicien portugais a résumé son approche sans détour : « La solution est d’utiliser des milieux comme Camavinga et Bellingham pour casser cette ligne, et ça a fonctionné. » Un choix payant au Camp Nou, où le Real Madrid a réussi à contourner l’une des principales armes défensives de son rival.

Cette lecture tactique confirme aussi l’importance prise par Camavinga dans les différents équilibres madrilènes. Le Français n’est pas seulement utilisé pour récupérer le ballon : sa capacité à changer de registre en cours de match offre une solution supplémentaire au Real Madrid.