Real Madrid, FC Barcelone : un énorme coup dur tombe avant le Clasico

Le Real Madrid devra se passer de Thibaut Courtois pour défier le FC Barcelone, ce dimanche soir au Camp Nou. Victime d’un syndrome grippal, le gardien belge a déclaré forfait à quelques heures du Clasico.

Courtois forfait à la dernière minute

La nouvelle est tombée le jour même du Clasico. Thibaut Courtois ne participera pas à la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid, programmée ce dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Liga. Le club madrilène a officialisé le forfait de son gardien, touché par un syndrome grippal.

« Courtois est forfait de dernière minute en raison d’un coup de grippe pour le match de ce soir opposant le Real Madrid au FC Barcelone, comptant pour la dixième journée de la Liga. Illia Voloshyn le remplace dans le groupe des convoqués », a précisé la Casa Blanca dans son communiqué.

Cette absence constitue un nouveau contretemps pour l’international belge, qui avait déjà subi un sérieux coup dur avec le Real Madrid par le passé. Cette fois, son indisponibilité n’est pas liée à une blessure, mais elle prive tout de même José Mourinho d’un cadre majeur pour le rendez-vous le plus attendu du football espagnol.

Lunin propulsé titulaire au Camp Nou

Conséquence directe de ce forfait, Andriy Lunin doit débuter dans les buts madrilènes au Camp Nou. Le gardien ukrainien se retrouve ainsi propulsé titulaire pour ce choc, avec la lourde mission de remplacer Courtois face au grand rival barcelonais.

OFFICIEL : Thibaut Courtois est forfait pour le Clasico face au Barça. Le gardien du Real Madrid souffre d’un syndrome grippal et doit renoncer à la dernière minute. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2114295355580055793

Illia Voloshyn intègre de son côté le groupe convoqué par l’entraîneur portugais. Ce changement effectué dans l’urgence oblige le Real Madrid à revoir sa hiérarchie habituelle au poste de gardien, même si Lunin connaît déjà les exigences liées aux rencontres de très haut niveau.

Un cadre majeur absent pour le Real

Au-delà de ses arrêts, Courtois occupe une place importante dans l’équilibre défensif de la Casa Blanca. Son expérience et sa présence dans la surface auraient forcément été précieuses sur la pelouse du Barça. Son forfait intervient d’autant plus mal que le Belge avait retrouvé un niveau qui avait récemment nourri les éloges autour de son retour en forme.

José Mourinho devra donc composer sans l’un de ses cadres pour tenter de ramener un résultat du Camp Nou. Tous les regards seront désormais tournés vers Lunin, chargé de sécuriser les cages madrilènes dans une rencontre où chaque détail peut peser lourd.