L’UNFP a publié la liste des joueurs sans contrat cet été. On y trouve quelques noms bien connus de l’ASSE et d’autres qui pourraient faire des recrues intéressantes à coût zéro. Le chômage touche aussi les footballeurs et, chaque été, l’UNFP le rappelle en organisant des stages pour les joueurs n’ayant plus de contrat. L’idée […]