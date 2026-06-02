L’ASSE, qui restera en Ligue 2 la saison prochaine, voit ses dirigeants se démener pour un premier dossier à deux millions d’euros.

L’ASSE ne retrouvera pas la Ligue 1 la saison prochaine mais cela n’empêche pas le club et ses partenaires institutionnels de préparer l’avenir. Pendant que les dirigeants travaillent sur le futur effectif et le choix de l’entraîneur, un projet majeur a officiellement débuté du côté de Geoffroy-Guichard. Cette fois, il ne s’agit pas du mercato, mais bien de l’un des plus gros investissements réalisés ces dernières années dans l’enceinte stéphanoise.

La pelouse remplacée, une première depuis 2014 !

Selon les informations d’Ici Saint-Étienne Loire, les travaux ont débuté ce lundi pour remplacer intégralement la pelouse du Chaudron. Un événement loin d’être anodin puisque le terrain n’avait plus été totalement renouvelé depuis 2014. Le chantier représente un investissement supérieur à deux millions d’euros et mobilisera plusieurs semaines de travaux. L’objectif est clair : tout doit être prêt pour le premier match à domicile de l’ASSE prévu lors du week-end du 15 août.

Au-delà du simple confort de jeu, cette nouvelle pelouse répond à des ambitions beaucoup plus larges. Le projet a été détaillé par Axel Dugua, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des sports et des grands équipements. L’objectif est de disposer d’une surface répondant aux exigences des différentes instances du football français et européen. « Cette nouvelle pelouse sera bien évidemment homologuée par la FFF, la LFP, mais aussi pour l’UEFA », a-t-il expliqué. Un message qui traduit une vision à long terme pour Geoffroy-Guichard.

L’équipe de France et l’Europe dans le viseur

Les ambitions affichées vont même au-delà du seul cadre de l’ASSE. Les responsables locaux espèrent que cette modernisation permettra à Geoffroy-Guichard de redevenir une référence capable d’accueillir des événements prestigieux. « Le but à terme, c’est de recevoir, pourquoi pas dans les prochaines années, un match de l’équipe de France de football », a notamment souligné Axel Dugua.

L’idée de revoir un jour Saint-Étienne sur la scène européenne a également été évoquée, même si le club évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Dans un contexte marqué par l’échec de la montée, ce chantier constitue un signal positif envoyé aux supporters stéphanois. Kilmer Sports Ventures poursuit son travail de fond autour du club et de son environnement, avec la volonté d’installer des bases solides pour les années à venir. La remontée en Ligue 1 reste évidemment la priorité absolue, mais les dirigeants savent également que la modernisation des infrastructures représente un élément essentiel du développement du projet. À Geoffroy-Guichard, le chantier est lancé.