Une semaine après ses premiers pas sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro va récupérer un renfort venu tout droit de la Coupe du Monde.

Ian Cathro peut compter sur un renfort supplémentaire pour lancer pleinement la préparation estivale de l’ASSE. Après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande, Ben Old est de retour dans le Forez. L’ailier international néo-zélandais a retrouvé le centre d’entraînement de l’Étrat après plusieurs semaines de repos bien méritées.

Ben Old de retour avec les Verts

Présent avec la sélection néo-zélandaise lors du Mondial 2026, Ben Old a bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires avant de reprendre l’entraînement.

L’ASSE a ainsi enregistré son retour à l’Étrat, où le joueur va intégrer progressivement le groupe dirigé par Ian Cathro. Une bonne nouvelle pour le technicien écossais, qui récupère un élément offensif supplémentaire au moment où son effectif continue de se construire.

Après plusieurs arrivées sur le marché des transferts, le retour de Ben Old offre également une solution de plus sur les ailes, un secteur que les dirigeants stéphanois souhaitent rendre plus compétitif cette saison 2026-2027.

Une carte à jouer sous les ordres de Cathro

Le changement d’entraîneur pourrait rebattre les cartes pour l’international néo-zélandais. Ian Cathro repart d’une feuille presque blanche et tous les joueurs de l’ASSE auront l’occasion de convaincre durant la préparation estivale.

Ben Old devra rapidement retrouver ses sensations après son aventure internationale afin de se positionner dans la hiérarchie offensive des Verts. Les premiers matches amicaux seront l’occasion pour le staff d’évaluer son état de forme et son adaptation aux nouveaux principes de jeu.

Avec une préparation complète devant lui, le Néo-Zélandais espère désormais transformer son expérience acquise sur la scène mondiale en véritable atout pour l’ASSE au cours de la saison 2026-2027.