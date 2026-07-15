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FRANCE

ASSE Mercato : les Verts officialisent une cinquième recrue !

Par William Tertrin - 15 Juil 2026, 17:40

L’ASSE tient sa cinquième recrue estivale. Le milieu international hongrois Áron Csongvai s’est officiellement engagé avec les Verts jusqu’en 2030.

L’ASSE poursuit son mercato avec l’officialisation de l’arrivée d’Áron Csongvai. Le milieu de terrain hongrois de 25 ans rejoint les Verts en provenance de l’AIK Fotboll pour un petit peu plus d’un million d’euros, et a signé un contrat courant jusqu’en juin 2030.

Formé à Vasas avant de poursuivre sa progression à l’Újpest FC, Csongvai a ensuite confirmé son potentiel à Fehérvár, dont il est devenu le capitaine. Arrivé en Suède à l’été 2025, il n’a eu besoin que d’une saison sous les couleurs de l’AIK pour s’imposer comme un élément incontournable.

Lors du dernier exercice, le nouvel international hongrois a disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues. Apprécié pour sa qualité de relance, son volume de jeu et son efficacité sur coups de pied arrêtés, il apporte un profil complet au milieu de terrain stéphanois.

Avec cette signature, l’ASSE enregistre sa cinquième recrue de l’été après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo. Csongvai portera le numéro 14 et tentera d’apporter sa solidité ainsi que son expérience internationale pour accompagner les ambitions des Verts cette saison.

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