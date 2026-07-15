OM Mercato : Bruno Genesio veut remplacer Greenwood par un gros nom du LOSC

En quête de renforts offensifs pour compenser les départs, l’OM pourrait se tourner vers un joueur que Bruno Genesio connaît parfaitement

L’OM pourrait bien créer la surprise lors de ce mercato estival. D’après une information relayée par un chroniqueur de BFM Marseille et reprise par le média Peuple Olympien, Bruno Genesio apprécierait le profil d’Ethan Mbappé et souhaiterait l’attirer sur la Canebière afin de compenser les départs de Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood.

Nommé récemment sur le banc marseillais, Bruno Genesio entend rapidement façonner un effectif à son image. L’ancien entraîneur du LOSC connaît parfaitement Ethan Mbappé, qu’il a dirigé à Lille et dont il n’a jamais caché son admiration. Lors de la saison passée, le technicien avait notamment salué les qualités du jeune milieu offensif, estimant qu’il possédait un profil capable de « rendre l’équipe meilleure » lorsqu’il est épargné par les blessures.

Une relation privilégiée entre Genesio et Ethan Mbappé

Cette proximité entre les deux hommes pourrait naturellement favoriser un éventuel rapprochement. Âgé de seulement 19 ans, Ethan Mbappé est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football français. Formé au Paris Saint-Germain avant de rejoindre Lille, il évolue principalement comme milieu offensif mais peut également être utilisé sur les côtés grâce à sa qualité de percussion et sa vitesse.

Bruno Genesio a toujours affiché une grande confiance envers le frère cadet de Kylian Mbappé. Ses déclarations élogieuses tout au long de leur collaboration témoignent de l’estime qu’il lui porte, ce qui renforce la crédibilité d’un intérêt marseillais.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Reste que le profil du jeune international français correspond aux besoins d’un Olympique de Marseille qui cherche à renouveler son animation offensive avec les départs qui se profilent. L’arrivée de Bruno Genesio pourrait également peser dans la balance si le club décidait d’accélérer sur ce dossier.

Si cette piste venait à se concrétiser, l’OM miserait sur un joueur à fort potentiel, capable de poursuivre sa progression sous les ordres d’un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités. Pour l’heure, le dossier n’en est toutefois qu’au stade de la rumeur de mercato.