À LA UNE DU 15 JUIL 2026
[13:00]PSG Mercato : après Digne, Paris touche au but pour un autre international français
[12:40]OM : Grégory Lorenzi répond cash à la polémique sur le prix de Mason Greenwood !
[12:20]ASSE : double excellente nouvelle pour Ian Cathro au milieu !
[12:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : la France désigne ses coupables, un choc historique se prépare
[11:40]RC Lens, OM, Stade Rennais : un club de Ligue 1 dégaine une offre pour Lassine Sinayoko !
[11:20]FC Nantes : la polémique des salaires enfle, Ali Yousuf et Lepenant font des leurs
[11:00]OM : départ de Greenwood, Lorenzi et Richard révèlent les dessous de la décision
[10:00]Mercato : le FC Barcelone donne une première réponse à l’OM pour Bardghji
[09:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports et Cathro indiquent la sortie à quatre Verts
[08:00]RC Lens Mercato : le nouveau João Cancelo chez les Sang et Or ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : départ de Greenwood, Lorenzi et Richard révèlent les dessous de la décision

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 11:00
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Au lendemain de l’officialisation de son transfert à Fenerbahçe pour près de 40 millions d’euros, l’OM a confirmé le départ de Mason Greenwood. Le club phocéen a tenu à saluer son ancien buteur, auteur de deux saisons particulièrement prolifiques sur la Canebière.

Greenwood quitte officiellement l’OM

C’est désormais acté : Mason Greenwood n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Après l’annonce de son arrivée à Fenerbahçe, le club phocéen a publié un communiqué afin d’officialiser le départ de l’attaquant anglais de 24 ans. Une vente majeure pour l’OM, qui devrait récupérer près de 40 millions d’euros dans cette opération.

Un bilan impressionnant sous le maillot marseillais

Arrivé à Marseille deux ans plus tôt, Mason Greenwood aura rapidement trouvé ses marques dans la cité phocéenne. L’international anglais quitte l’OM avec un bilan particulièrement flatteur de 48 buts et 17 passes décisives en 81 rencontres. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le secteur offensif olympien et qui auront largement contribué à faire grimper sa valeur sur le marché des transferts.

Une décision prise d’un commun accord

Dans son communiqué, l’OM a tenu à préciser que cette séparation ne résultait pas d’une décision imposée au joueur. « Cette décision est le fruit d’une réflexion conjointe menée par le joueur et le club, qui sont convenus d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration », explique la formation marseillaise. Lorenzi et Richard ont donc validé ce départ avec Greenwood, dans une opération qui offre également une véritable bouffée d’oxygène aux finances olympiennes.

L’OM souhaite bonne chance à Greenwood

Malgré son départ, l’ancien joueur de Manchester United quitte Marseille par la grande porte. La direction olympienne a chaleureusement remercié son désormais ex-buteur pour ses performances et son investissement sous le maillot blanc et bleu. L’OM lui a également adressé « ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière », alors que Greenwood s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre en Turquie.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot