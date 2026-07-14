Pronostic Angleterre – Argentine : Messi va-t-il s’offrir une nouvelle finale de Coupe du monde ?

Voici l’analyse complète de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Comme l’équipe de France et l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine ont fait respecter la hiérarchie en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 pour décrocher leur billet pour le dernier carré. Non sans difficultés, les Three Lions et l’Albiceleste sont venus à bout, après prolongation, de la Norvège (2-1 a.p.) et de la Suisse (3-1 a.p.), au terme de deux rencontres longtemps indécises qui se sont finalement décantées dans les derniers instants.

Coupe du monde 2026 – Angleterre vs Argentine

Mercredi 15 juillet · 21h · Mercedes-Benz Stadium

Angleterre : Bellingham porte les Three Lions

L’Angleterre n’a pas toujours maîtrisé son parcours dans cette Coupe du monde, mais elle a démontré une vraie capacité à faire basculer les rencontres dans les moments décisifs. Après avoir difficilement éliminé le Mexique en huitième de finale (3-2), les hommes de Thomas Tuchel ont encore dû s’employer pour venir à bout de la Norvège en quarts.

Jude Bellingham a été le grand artisan de cette qualification. Auteur des deux buts anglais, le milieu offensif du Real Madrid a une nouvelle fois montré qu’il était capable de prendre ses responsabilités lorsque son équipe se retrouve en difficulté. Avec six réalisations depuis le début du tournoi, il affiche désormais le même total que Harry Kane, pourtant meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise.

L’Angleterre dispose de plusieurs arguments pour mettre en difficulté l’arrière-garde argentine. La puissance de Kane, les appels de Gordon et de Madueke ainsi que la capacité de Bellingham à se projeter dans la surface peuvent poser de sérieux problèmes à une Albiceleste qui a concédé au moins un but lors de chacun de ses matchs à élimination directe. Les Three Lions semblent également posséder davantage de solutions sur le banc pour faire la différence en seconde période ou durant une éventuelle prolongation.

Les Anglais devront néanmoins mieux contrôler leurs temps faibles. Ils ont été menés par la Norvège et ont parfois laissé trop d’espaces à leurs adversaires lors de leurs deux dernières sorties. Face à Lionel Messi, Julián Álvarez ou Lautaro Martinez, la moindre erreur de placement pourrait être immédiatement sanctionnée.

Argentine : l’expérience du champion en titre

L’Argentine continue de défendre son titre mondial, mais son parcours dans la phase à élimination directe a été beaucoup plus compliqué que prévu. Déjà bousculée par l’Égypte en huitième de finale (3-2), l’Albiceleste a longtemps été tenue en échec par la Suisse avant de prendre le dessus pendant la seconde période des prolongations.

Lionel Scaloni peut malgré tout se satisfaire de la force mentale de son équipe. Les Argentins ne paniquent jamais, même lorsqu’ils se retrouvent en difficulté, et savent élever leur niveau d’intensité à mesure que la rencontre avance. Face à la Suisse, Julián Álvarez et Lautaro Martinez ont notamment permis à l’Albiceleste de faire la différence dans les dernières minutes.

À 38 ans, Lionel Messi reste évidemment le principal danger argentin. L’attaquant de l’Inter Miami n’a pas livré son meilleur match en quart de finale, mais sa qualité technique, sa vision du jeu et son efficacité sur les coups de pied arrêtés en font toujours un joueur capable de décider du sort d’une rencontre sur une seule inspiration. Le capitaine argentin a déjà inscrit huit buts dans cette Coupe du monde.

Le principal doute concerne l’état physique de l’Albiceleste. L’Argentine vient de disputer sa deuxième prolongation du tournoi et bénéficie d’un temps de récupération limité. Elle devra également se montrer plus solide défensivement face à une équipe anglaise qui dispose de beaucoup de puissance et de vitesse dans les trente derniers mètres.

Les confrontations entre les deux nations

L’Angleterre et l’Argentine partagent une histoire particulièrement riche en Coupe du monde. Leur duel le plus célèbre reste le quart de finale de 1986, remporté par l’Albiceleste (2-1) grâce au doublé historique de Diego Maradona, marqué par la « main de Dieu » puis par l’un des plus beaux buts de l’histoire de la compétition.

Les deux nations se sont affrontées à 14 reprises toutes compétitions confondues :

Angleterre : 6 victoires

Argentine : 2 victoires

Matchs nuls : 6

Leur dernière rencontre remonte à novembre 2005. Au terme d’un match spectaculaire, l’Angleterre s’était imposée en amical (3-2) grâce à deux buts tardifs de Michael Owen. Elles ne se sont plus croisées en Coupe du monde depuis la victoire anglaise obtenue lors de la phase de groupes de l’édition 2002 (1-0).

Les compos probables

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.

Absents : Quansah (suspendu), Henderson (blessé).

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez – Messi, Alvarez.

Absent : Aucun.

Incertain : Paredes.

Les joueurs à suivre

Jude Bellingham (Angleterre) : Auteur d’un doublé décisif face à la Norvège, le milieu offensif anglais aborde cette demi-finale en pleine confiance. Son volume de jeu, sa puissance et son sens du placement dans la surface pourraient être précieux face à un milieu argentin qui devra surveiller ses projections permanentes. Il représente actuellement l’un des joueurs les plus influents de la sélection de Thomas Tuchel.

Lionel Messi (Argentine) : Même lorsqu’il est moins présent dans le jeu, le capitaine argentin conserve la capacité de faire basculer une rencontre. Son association avec Julián Álvarez, sa qualité sur les coups de pied arrêtés et sa faculté à trouver des espaces entre les lignes seront au cœur du plan offensif de l’Albiceleste.

Les tendances des cotes : l’Angleterre légèrement favorite

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Angleterre 2,55 40 % Match nul 3,05 29 % Victoire de l’Argentine 3,10 31 %

Les bookmakers anticipent une rencontre très équilibrée, mais accordent un petit avantage à l’Angleterre. La fraîcheur relative des Three Lions, leur profondeur de banc et la forme actuelle de Bellingham peuvent expliquer cette tendance. Les cotes restent toutefois proches, preuve que l’expérience et la qualité individuelle de l’Argentine sont largement prises en considération.

Nos pronostics pour Angleterre – Argentine

Plus de 1,5 but dans le match : Les deux sélections ont marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de leurs matchs depuis le début de la phase à élimination directe. Malgré l’enjeu, la qualité offensive présente des deux côtés pourrait permettre à cette rencontre de produire au moins deux réalisations.

Jude Bellingham buteur ou passeur décisif : Le joueur du Real Madrid est en pleine confiance après son doublé contre la Norvège. Très libre derrière Harry Kane, il participe à la création du jeu anglais tout en se projetant régulièrement dans la surface. Il semble être le joueur anglais le plus susceptible de peser directement sur le score.

Qualification de l’Angleterre : Les Three Lions paraissent légèrement mieux armés physiquement et possèdent davantage de solutions offensives sur le banc. Dans une rencontre susceptible de se prolonger au-delà des 90 minutes, cette profondeur d’effectif pourrait leur permettre de faire la différence face à une équipe argentine qui vient déjà de disputer deux prolongations dans ce Mondial.

Score possible

2-1 pour l’Angleterre après prolongation : La rencontre pourrait rester longtemps indécise entre deux équipes habituées aux matchs à très forte pression. L’Argentine possède suffisamment de qualité pour marquer, mais l’intensité anglaise et la profondeur du banc de Thomas Tuchel pourraient finir par peser. Portés par Bellingham et Kane, les Three Lions pourraient arracher leur qualification en prolongation et retrouver la finale de la Coupe du monde, 60 ans après leur sacre de 1966.