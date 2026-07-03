Pronostic Paraguay – France : les Bleus peuvent-ils trembler ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de Coupe du monde 2026 entre le Paraguay et l’équipe de France, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Auteure d’un début de Coupe du monde 2026 impressionnant, avec notamment une victoire facile face à la Suède (3-0) en 16es de finale, l’équipe de France retrouvera le Paraguay ce samedi (23h) en huitième de finale, dans un remake du duel de 1998. De leur côté, les Paraguayens ont créé la sensation en éliminant l’Allemagne aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.).

Coupe du monde 2026 – Paraguay vs France

Samedi 4 juillet · 23h · Lincoln Financial Field

Paraguay : surfer sur l’exploit

Le Paraguay a déjà réussi son Mondial. De retour en Coupe du monde après plusieurs années d’absence, l’Albirroja a d’abord souffert en phase de groupes, avec notamment une lourde défaite face aux États-Unis (4-1), avant de se relancer contre la Turquie (1-0), puis de valider sa qualification parmi les meilleurs troisièmes après un nul contre l’Australie (1-1).

En 16es de finale, les Paraguayens ont ensuite signé un énorme coup en éliminant l’Allemagne aux tirs au but. Solides mentalement, capables de défendre bas et de faire durer les matchs, ils ont prouvé qu’ils pouvaient résister à une grande nation. Face aux Bleus, le plan devrait être assez clair : fermer les espaces, casser le rythme et attendre la moindre opportunité en contre-attaque ou sur coup de pied arrêté.

Le Paraguay ne partira pas favori, mais son parcours montre qu’il ne faut surtout pas le sous-estimer.

France : confirmer son statut de favori

L’équipe de France réalise pour l’instant un début de Coupe du monde impressionnant. Premiers de leur groupe, les Bleus ont enchaîné les victoires avant de dérouler face à la Suède en 16es de finale (3-0). Avec 13 buts inscrits en quatre matchs, les hommes de Didier Deschamps possèdent la meilleure attaque du tournoi et donnent l’impression de monter en puissance au meilleur moment.

Portée par un Kylian Mbappé déjà auteur de six buts, mais aussi par Ousmane Dembélé et Michael Olise, la France dispose d’une puissance offensive impressionnante. Les Bleus ont aussi montré une vraie maîtrise collective, avec une capacité à accélérer très fort dans les temps forts et à étouffer leurs adversaires.

Face au Paraguay, la France devra surtout éviter le piège d’un match fermé. L’Albirroja cherchera probablement à tenir le plus longtemps possible, mais si les Bleus marquent tôt, la rencontre pourrait rapidement basculer.

Les confrontations entre les deux nations

La France n’a jamais perdu contre le Paraguay en cinq confrontations. Les Bleus avaient notamment battu les Paraguayens lors des Coupes du monde 1958 (7-3) et 1998 (1-0 après prolongation), avant deux matchs nuls en amical et un large succès français en 2017 (5-0).

Sur les confrontations recensées :

Paraguay : 0 victoire

France : 3 victoires

Matchs nuls : 2

L’historique penche donc clairement en faveur des Bleus, même si ce huitième de finale aura forcément une saveur particulière, 28 ans après le fameux duel de 1998.

Les compos probables

La compo probable du Paraguay : Gill – Cacéres, G. Gomez, Maria Canale, Junior Alonso – Bobadilla, Cubas – Almiron, Enciso, Galarza – Avalos.

Absent : Aucun.

Incertain : Enciso (blessé).

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Absent : Aucun.

Incertain : Thuram (blessé).

Les joueurs à suivre

Julio Enciso (Paraguay) : Déjà décisif dans ce Mondial, le jeune attaquant paraguayen représente l’un des rares joueurs capables de créer le danger dans le camp français. Sa qualité technique, sa frappe et sa capacité à se projeter vite vers l’avant seront essentielles si le Paraguay veut faire douter les Bleus.

Kylian Mbappé (France) : Auteur de six buts depuis le début de la compétition, le capitaine des Bleus marche sur ce Mondial. Sa vitesse, son efficacité et son expérience des grands rendez-vous font de lui le danger numéro un pour la défense paraguayenne.

Les tendances des cotes : les Bleus très largement favoris

Issue Cote Probabilité Victoire du Paraguay 17,00 5 % Match nul 7,10 14 % Victoire de la France 1,18 81 %

Les bookmakers ne laissent que très peu de place au doute avant ce huitième de finale. Avec une cote de 1,18, l’équipe de France fait partie des grands favoris de cette Coupe du monde 2026 et devrait logiquement poursuivre sa route. Un exploit du Paraguay est proposé à 17,00, tandis que le match nul à l’issue du temps réglementaire est coté à 7,10. Malgré le statut de très large favori des Bleus, les matchs à élimination directe réservent parfois quelques surprises.

Nos pronostics pour Paraguay – France

Qualification de la France : Les Bleus semblent supérieurs dans tous les secteurs et affichent une dynamique impressionnante depuis le début du tournoi. Le Paraguay a déjà créé une énorme surprise, mais la France paraît mieux armée pour contrôler ce huitième de finale.

Kylian Mbappé buteur : En pleine confiance, le capitaine français est l’un des hommes forts de ce Mondial. Face à une défense paraguayenne qui risque de subir, il devrait encore avoir plusieurs occasions de faire la différence.

Score possible

0-2 pour la France : Le Paraguay devrait proposer un bloc bas et tenter de faire durer le suspense, mais la qualité offensive des Bleus devrait finir par parler. Avec davantage de maîtrise, de talent et de profondeur, l’équipe de France a les moyens de s’imposer sans trembler et de rejoindre les quarts de finale.