Pronostic France – Angleterre : Mbappé peut-il sauver l’honneur des Bleus ?

Voici l’analyse complète de la petite finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Angleterre, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après sa défaite logique face à l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France devra se contenter du match pour la troisième place. Les Bleus retrouveront ce samedi (23h) l’Angleterre, elle aussi battue aux portes de la finale après s’être inclinée sur le fil contre l’Argentine (1-2). Une rencontre qui permettra à l’une des deux sélections de quitter le tournoi avec une médaille de bronze.

Coupe du monde 2026 – France vs Angleterre

Samedi 18 juillet · 23h · Hark Rock Stadium

France : finir sur une bonne note avant de tourner la page

L’élimination face à l’Espagne (0-2) a laissé un goût amer aux Bleus, qui n’ont jamais réellement réussi à imposer leur rythme face à une Roja supérieure dans la maîtrise du ballon. Malgré cette déception, l’équipe de France aura un véritable objectif lors de cette petite finale : décrocher la troisième place mondiale et offrir une dernière victoire à Didier Deschamps, dont ce devrait être le dernier match à la tête de la sélection.

Avant cette demi-finale manquée, les Tricolores avaient pourtant réalisé un parcours très convaincant. Solides défensivement, efficaces dans les deux surfaces et capables d’accélérer à tout moment grâce à la vitesse de leurs attaquants, ils avaient notamment écarté le Maroc (2-0) en quart de finale avec beaucoup de maîtrise.

Même si quelques rotations sont attendues, la France conserve de nombreux arguments. Kylian Mbappé reste évidemment la principale menace offensive, tandis que Michael Olise, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué sont capables de faire de grosses différences dans les un-contre-un. Après la frustration de mardi, les Bleus devraient afficher un visage beaucoup plus libéré.

Angleterre : digérer la désillusion argentine

L’Angleterre est passée tout près de retrouver une nouvelle finale mondiale. Opposés à l’Argentine mercredi, les Three Lions ont longtemps rivalisé avec l’Albiceleste avant de finalement s’incliner 2-1 au terme d’une rencontre très disputée. Une élimination forcément difficile à encaisser tant les Anglais ont cru pouvoir pousser les champions du monde jusqu’en prolongation.

Le parcours anglais reste néanmoins très solide. Les partenaires de Jude Bellingham avaient éliminé le Mexique en huitième de finale puis la surprenante Norvège en quarts grâce à une prestation convaincante. Offensivement, Harry Kane demeure la référence, bien épaulé par Bukayo Saka, Phil Foden ou encore Cole Palmer, capables d’apporter beaucoup de créativité entre les lignes.

Défensivement, l’Angleterre s’est montrée plus friable face aux grosses nations. Les espaces laissés dans le dos de la défense ont parfois posé problème, un secteur que les Français tenteront évidemment d’exploiter avec leurs joueurs de profondeur.

Les confrontations entre les deux nations

La France et l’Angleterre se connaissent parfaitement et offrent régulièrement des affiches très disputées.

Sur les cinq dernières confrontations officielles :

France : 3 victoires

Angleterre : 1 victoire

Match nul : 1

Le dernier affrontement en compétition officielle remonte au quart de finale de la Coupe du monde 2022. Les Bleus s’étaient imposés 2-1 grâce notamment à un but d’Olivier Giroud, malgré un penalty transformé par Harry Kane avant que l’attaquant anglais ne manque une seconde tentative en fin de rencontre.

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Absent : Saliba (blessé).

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Quansah, Stones, Guéhi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane.

Absents : Henderson (blessé).

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (France) : Malgré la déception de la demi-finale contre l’Espagne, le capitaine des Bleus reste l’homme fort de cette Coupe du monde. Avec 8 buts, il est toujours en course pour décrocher le Soulier d’Or et partage actuellement la tête du classement des buteurs avec Lionel Messi. Cette petite finale représente donc une dernière occasion pour l’attaquant français de prendre seul les commandes avant la finale entre l’Argentine et l’Espagne. Déjà décisif à de nombreuses reprises durant le tournoi, Mbappé aura à cœur de terminer la compétition en beauté.

Jude Bellingham (Angleterre) : Véritable leader de l’entrejeu anglais, le milieu du Real Madrid réalise lui aussi une Coupe du monde de très haut niveau. Auteur de 6 buts, il reste l’un des joueurs les plus influents des Three Lions grâce à son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter dans la surface adverse. Dans un match où les espaces pourraient être plus nombreux qu’en demi-finale, Bellingham possède toutes les qualités pour faire basculer cette rencontre.

Les tendances des cotes : léger avantage aux Bleus

Issue Cote Probabilité implicite Victoire de la France 2,00 50 % Match nul 3,70 27 % Victoire de l’Angleterre 3,60 28 %

Avec une cote de 2,00, les bookmakers accordent un léger avantage à l’équipe de France pour décrocher la troisième place mondiale. L’Angleterre reste toutefois très proche (3,60), preuve que cette petite finale s’annonce particulièrement équilibrée. Le match nul au terme du temps réglementaire, proposé à 3,70, demeure également une possibilité crédible entre deux sélections qui voudront terminer leur Mondial sur une bonne note.

Nos pronostics pour France – Angleterre

Les deux équipes marquent : Avec moins de pression qu’en demi-finale, les deux sélectionneurs pourraient laisser davantage d’initiatives offensives à leurs joueurs. Les deux équipes disposent d’attaquants capables de faire basculer un match à tout moment, tandis que leurs défenses ont montré quelques signes de fébrilité face aux meilleures nations du tournoi.

Kylian Mbappé buteur ou passeur décisif : Le capitaine des Bleus voudra terminer sa Coupe du monde sur une bonne note. Sa vitesse, sa qualité dans les transitions et son influence dans les grands rendez-vous en font le Français le plus susceptible d’être décisif.

Score possible

2-1 pour la France : Cette petite finale devrait offrir davantage de spectacle qu’une demi-finale classique. Plus libérés, les deux adversaires devraient se créer plusieurs occasions, mais les Bleus semblent avoir un léger avantage grâce à leur fraîcheur physique et à leur volonté de repartir avec la médaille de bronze. Une victoire 2-1 de la France apparaît comme un scénario crédible.