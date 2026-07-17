FC Barcelone : 105 M€ de plus pour soutenir ses ambitions mercato

Toujours surveillé de près sur le plan financier, le FC Barcelone continue de chercher des leviers pour consolider sa trésorerie. Le club catalan vient d’annoncer une opération qui confirme aussi un regain de confiance des marchés.

Une levée de fonds finalisée très rapidement

Englué depuis plusieurs années dans des difficultés économiques, le FC Barcelone semble peu à peu redresser la barre. Les Blaugranas ont annoncé avoir mené à bien une émission de Senior Secured Notes pour un montant de 105 millions d’euros, avec une échéance fixée à octobre 2036.

Dans son communiqué, le Barça précise que l’opération a bénéficié d’un « solide soutien » de la part des investisseurs institutionnels internationaux. La demande aurait même largement dépassé le montant proposé, avec une sur-souscription supérieure à 200%.

Le FC Barcelone a encaissé 105 M€ en moins de deux heures. — @footmercato https://x.com/footmercato/status/2078069281992872196

Le marché financier rassuré par le projet blaugrana

Selon les éléments relayés par Foot Mercato, cette émission a été placée en moins de deux heures auprès d’un groupe restreint d’investisseurs américains, composé notamment de compagnies d’assurance, de fonds d’investissement et de fonds de pension.

Le Barça y voit un signal positif. Le club catalan souligne notamment la réduction du spread exigé par le marché, passé de 240 à 202 points de base par rapport à l’émission précédente. Une donnée qui traduit une perception plus favorable du risque autour du projet blaugrana.

Une trésorerie renforcée jusqu’en 2036

Concrètement, le FC Barcelone a emprunté 105 M€ auprès d’investisseurs, avec un remboursement prioritaire prévu à l’échéance. Pendant la durée du prêt, ces derniers percevront un intérêt annuel fixe de 5,14%.

Les fonds levés doivent servir à renforcer la trésorerie du club et à poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique. Goldman Sachs a agi en tant que chef de file et agent de placement de cette émission obligataire à dix ans.

Un contexte sportif toujours ambitieux

Cette opération intervient alors que le Barça continue d’être actif sur le marché. Le club catalan a notamment surpris en bouclant l’arrivée d’Anthony Gordon, pour un montant annoncé à 80 M€, tout en gardant un œil sur Julián Álvarez, dont le prix pourrait atteindre au minimum les 100 M€.

Entre la rénovation du Camp Nou, les reventes d’anciens joueurs et ce nouveau recours au marché financier, les Blaugranas poursuivent donc leur stratégie de consolidation. Les chiffres divisent encore, mais le marché semble à nouveau accorder du crédit au projet barcelonais.