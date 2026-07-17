ASSE : La réputation de Larsonneur à ses débuts risque de surprendre

Ancien coéquipier de Gautier Larsonneur au Stade Brestois, Gaëtan Belaud a gardé un souvenir fort des débuts du gardien de l’ASSE. Dans Le Télégramme, l’ancien latéral droit revient sur une progression qui l’a marqué.

Un lien fort né à Brest

Avant de devenir l’un des cadres de l’AS Saint-Étienne, Gautier Larsonneur a franchi plusieurs étapes au Stade Brestois 29, son club formateur. C’est là que Gaëtan Belaud l’a côtoyé, au sein d’un groupe qui a marqué l’histoire récente du club breton avec la montée en Ligue 1 en 2019.

Dans les colonnes du Télégramme, Belaud a évoqué cette époque avec Larsonneur, Gaëtan Charbonnier, Brendan Chardonnet ou encore Quentin Bernard, les anciens de la “Team Pirates”. Tous se sont promis de se retrouver en 2029 pour célébrer les dix ans de cette montée.

Belaud surpris par ses débuts

L’ancien arrière droit, qui a depuis mis un terme à sa carrière professionnelle et tient désormais un food truck à Mérignac, n’a pas oublié les premiers entraînements de Larsonneur avec le groupe pro. À l’époque, le gardien né à Saint-Renan n’avait pas encore le statut qu’on lui connaît aujourd’hui chez les Verts.

“Gautier a eu une progression fulgurante. Je l’ai connu tout jeune, et quand il venait s’entraîner avec nous, il prenait but sur but ! On se demandait même comment il était arrivé là. Le voir à ce niveau aujourd’hui, c’est génial”, a confié Belaud.

Un gros travailleur chez les Verts

Au-delà de l’anecdote, Gaëtan Belaud insiste surtout sur le sérieux du portier stéphanois. À 29 ans, Larsonneur reste un élément majeur de l’ASSE, où son expérience compte dans un groupe qui cherche de la stabilité.

“C’est un gros travailleur, il bosse tout le temps. Alors qu’on a fait la fête, il repart en salle de muscu…”, a poursuivi Belaud, admiratif de la capacité de son ancien coéquipier à enchaîner les efforts.

Une trajectoire qui parle à Saint-Étienne

Passé par Brest puis Valenciennes avant de rejoindre l’ASSE, Larsonneur a vu sa cote se stabiliser ces derniers mois autour de 3 à 4 M€ selon Transfermarkt. Son pic de valorisation remontait à janvier 2021, lorsqu’il portait encore les couleurs brestoises.

Pour Belaud, le parcours du gardien des Verts illustre surtout une montée en puissance construite dans le travail. Une évolution que ses anciens partenaires de Brest continuent de suivre de près, entre souvenirs communs et rendez-vous déjà fixé pour 2029.