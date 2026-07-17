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FRANCE

PSG : Une première recrue offensive se rapproche

Par Wladimir DELCROS - 17 Juil 2026, 10:42
PSG : Une première recrue offensive se rapproche

Le PSG avance sur le dossier Maghnes Akliouche, ciblé pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Les trois parties auraient désormais la volonté d’aller vite, même si un écart existe encore entre Paris et Monaco.

Akliouche, un dossier qui s’accélère

Après avoir déjà récupéré Alessandro Longoni, le PSG travaille sur la suite de son mercato estival. Selon les informations de CulturePSG, le club de la capitale a fait de Maghnes Akliouche l’une de ses priorités pour renforcer son animation offensive.

Le milieu offensif de l’AS Monaco serait déjà d’accord avec Paris autour d’un contrat de cinq ans. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le club de la Principauté, qui réclamerait 50 millions d’euros pour son joueur.

Monaco réclame encore plus que Paris

Pour l’heure, le PSG proposerait environ 35 millions d’euros, soit 15 de moins que les attentes monégasques. Un écart important, mais pas forcément bloquant à ce stade du mercato. Les discussions se poursuivent et le dossier semble plus lisible que d’autres pistes offensives suivies par Luis Campos.

Contrairement au dossier Diomande, plus incertain et parti pour durer, celui d’Akliouche ne devrait donc pas se transformer en feuilleton à rallonge. Paris aimerait avancer rapidement, notamment après la fin du parcours des internationaux à la Coupe du monde 2026.

Un besoin réel dans le secteur offensif

Le PSG doit aussi composer avec plusieurs mouvements devant. Gonçalo Ramos a déjà rejoint l’AC Milan, Lee Kang-in est proche de l’Atlético Madrid et Ibrahim Mbaye reste sur le départ. Un doute entoure également l’avenir de Bradley Barcola.

Dans ce contexte, Akliouche apparaît comme une piste cohérente pour apporter du sang neuf à Luis Enrique. Ferran Torres est également ciblé pour compenser le départ de Ramos, tandis que Paris garde un œil sur d’autres profils offensifs.

Campos garde plusieurs chantiers ouverts

Le mercato parisien pourrait donc s’animer dans les prochains jours. Lucas Digne doit également faire son retour au PSG après le Mondial, le club de la capitale étant prêt à lever sa clause libératoire à Aston Villa.

En plus de ces dossiers, Luis Campos chercherait encore un défenseur central capable de dépanner sur le côté droit. Aucune piste concrète n’a toutefois émergé à ce poste pour le moment, contrairement à Akliouche, dont le dossier semble désormais entrer dans une phase décisive.

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