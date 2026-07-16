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FRANCE

PSG Mercato : Paris a bouclé la signature de deux cadors

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 22:30
Fabian Ruiz (PSG)

Le PSG poursuit son travail de sécurisation de son effectif. Selon Fabrizio Romano, les prolongations de Fabián Ruiz et William Pacho sont déjà actées en interne.

Le PSG continue de préparer l’avenir en consolidant les contrats de ses cadres. D’après les informations de Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé il y a déjà deux mois entre Fabián Ruiz et le club de la capitale pour une prolongation de contrat.

L’international espagnol aurait accepté un nouveau bail de trois saisons, accompagné d’une option pour une année supplémentaire, confirmant la volonté du PSG de s’inscrire dans la durée avec l’un des hommes forts du milieu de terrain parisien.

Pacho prolongé lui aussi

Dans le même temps, William Pacho est lui aussi déjà sécurisé. Le défenseur équatorien aurait signé sa prolongation dès le mois de décembre, même si l’annonce officielle n’est pas encore intervenue. Une preuve supplémentaire de la stratégie du champion de France, qui souhaite verrouiller ses principaux éléments avant l’ouverture des prochains grands chantiers du mercato.

Avec ces deux dossiers bouclés, le PSG confirme sa volonté de miser sur la stabilité de son effectif, en récompensant deux joueurs devenus incontournables dans le projet sportif parisien.

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