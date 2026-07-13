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FRANCE

PSG Mercato : coup de froid pour Torres (FC Barcelone), Paris a deux plans de secours

Par William Tertrin - 13 Juil 2026, 22:30
Ferran Torres sous le maillot du FC Barcelone

Si Ferran Torres figure bien parmi les trois profils étudiés par les dirigeants du PSG, aucun accord n’a encore été trouvé avec l’attaquant du FC Barcelone.

Le PSG continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son attaque à l’occasion du mercato estival. D’après les informations de RMC Sport, Ferran Torres fait bien partie d’une short-list de trois attaquants ciblés par les dirigeants parisiens.

Contrairement à certaines rumeurs évoquant un accord imminent ou déjà scellé, la situation est encore loin d’être bouclée. Si des contacts ont bien eu lieu entre l’entourage de l’international espagnol et le club de la capitale, aucun accord, ni avec le joueur ni avec le FC Barcelone, n’a été trouvé à ce stade.

Un dossier encore ouvert

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, Ferran Torres reste un joueur apprécié pour sa polyvalence. Capable d’évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, l’ancien joueur de Manchester City présente un profil qui correspond aux critères recherchés par le staff parisien.

Le Barça ne ferme pas totalement la porte à un départ, mais le club catalan entend défendre les intérêts de son joueur, encore lié pour une saison. Les discussions pourraient évoluer dans les prochaines semaines si le PSG décide d’accélérer sur ce dossier.

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