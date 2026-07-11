PSG Mercato : un Mondialiste du Barça a dit oui à Paris !

L’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres aurait donné son feu vert pour rejoindre le PSG cet été et aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé le remplaçant de Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan contre 74 millions d’euros. Le double champion d’Europe en titre l’aurait déniché du côté du FC Barcelone. Selon les informations de Sky Sport, Ferran Torres aurait donné son accord au PSG. L’attaquant du Barça, actuellement présent à la Coupe du monde 2026, aurait donné son feu vert pour rejoindre la capitale française après le Mondial. Son profil d’attaquant polyvalent correspondrait parfaitement au style de jeu de l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club blaugrana, Ferran Torres semble s’éloigner d’une prolongation, notamment avec l’arrivée de Karim Adeyemi en Catalogne.

Accord déjà trouvé entre le PSG et Ferran Torres !

Selon le compte X @PSGInside_Actu, l’ancien joueur de Manchester City et le PSG auraient déjà trouvé un accord contractuel sur les bases d’un bail de cinq ans. À Paris, l’international espagnol devrait percevoir un salaire 25 % supérieur à celui qu’il touche actuellement à Barcelone. Le dossier serait toutefois encore loin d’être finalisé puisque le PSG doit encore trouver un accord avec le Barça sur le montant du transfert, alors que Ferran Torres est actuellement valorisé à 50 millions d’euros par Transfermarkt.

La saison dernière, Ferran Torres a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 49 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les Blaugrana. Au Mondial, il s’est également imposé comme un véritable supersub avec la Roja, avec notamment une passe décisive à son actif. Il affrontera l’équipe de France ce mardi (21h) en demi-finale.