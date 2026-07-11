OM Mercato : une première étape franchie pour Martin Terrier à Marseille !

L’OM aurait bien Martin Terrier sur ses tablettes cet été et aurait entamé des discussions avec l’ancien attaquant du Stade Rennais et de l’OL.

Depuis plusieurs jours, un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Martin Terrier est évoqué. Et cet intérêt serait réciproque puisque l’attaquant du Bayer Leverkusen serait ouvert à un départ vers Marseille cet été. Selon Le Phocéen, l’ancien Rennais et son entourage l’auraient même fait savoir directement à la direction olympienne.

ne information rapidement démentie par Mohamed Toubache-Ter. « La canicule fait dire des choses loufoques… Martin Terrier est un joueur très convoité, sous contrat et respectueux du Bayer Leverkusen. Dans le football moderne, aucun joueur sous contrat se propose à un club. AUCUN. Stop les fantasmes et rafraîchissez-vous », a réagi l’insider sur X.

Ça discute entre l’OM et Terrier !

De son côté, La Tribune Olympienne confirme que le club phocéen s’intéresserait bien à Martin Terrier et que des discussions auraient déjà été entamées entre le joueur et les dirigeants olympiens. « Mohamed Toubache-Ter ne dit pas que l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé par Martin Terrier, et inversement. Il dit simplement que ça n’existe pas qu’un joueur appelle directement un directeur sportif d’un autre club pour lui dire que ça l’intéresse. Ce type d’appels me paraît très étonnant. Je confirme simplement l’intérêt de l’OM pour Martin Terrier. Aujourd’hui, il y a seulement des discussions avec le joueur, mais c’est tout pour le moment ! Il n’y a pas d’offre faite à Leverkusen. Ça discute un peu entre eux. Bruno Genesio adore le joueur, il le surkiffe », a confié Thomas de La Tribune Olympienne dans une vidéo publiée sur YouTube.