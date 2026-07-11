À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[10:20]ASSE Mercato : énorme retournement de situation signé Cathro pour Ekwah ?
[10:00]PSG Mercato : le prix de Ferran Torres fixé par le Barça ?
[09:40]OM Mercato : Greenwood et son père en désaccord pour son transfert ?
[09:20]RC Lens Mercato : le nouveau Sangaré trouvé pour 10 millions d’euros ?
[09:00]Stade Rennais Mercato : la sixième recrue officialisée d’ici la fin de la semaine ?
[08:40]FC Nantes Mercato : nouveau coup de théâtre pour Abline !
[08:20]ASSE Mercato : Kilmer Sports a répondu à l’offre de l’Atalanta pour Davitashvili
[08:00]Revue de presse Coupe du monde 2026 : Yamal provoque les Bleus, Courtois annonce une pause
[07:40]OM Mercato : une première étape franchie pour Martin Terrier à Marseille !
[07:20]RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : l’un de ces clubs a pris la pole pour Openda

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : une première étape franchie pour Martin Terrier à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 07:40
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen

L’OM aurait bien Martin Terrier sur ses tablettes cet été et aurait entamé des discussions avec l’ancien attaquant du Stade Rennais et de l’OL.

Depuis plusieurs jours, un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Martin Terrier est évoqué. Et cet intérêt serait réciproque puisque l’attaquant du Bayer Leverkusen serait ouvert à un départ vers Marseille cet été. Selon Le Phocéen, l’ancien Rennais et son entourage l’auraient même fait savoir directement à la direction olympienne.

ne information rapidement démentie par Mohamed Toubache-Ter. « La canicule fait dire des choses loufoques… Martin Terrier est un joueur très convoité, sous contrat et respectueux du Bayer Leverkusen. Dans le football moderne, aucun joueur sous contrat se propose à un club. AUCUN. Stop les fantasmes et rafraîchissez-vous », a réagi l’insider sur X.

Ça discute entre l’OM et Terrier !

De son côté, La Tribune Olympienne confirme que le club phocéen s’intéresserait bien à Martin Terrier et que des discussions auraient déjà été entamées entre le joueur et les dirigeants olympiens. « Mohamed Toubache-Ter ne dit pas que l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé par Martin Terrier, et inversement. Il dit simplement que ça n’existe pas qu’un joueur appelle directement un directeur sportif d’un autre club pour lui dire que ça l’intéresse. Ce type d’appels me paraît très étonnant. Je confirme simplement l’intérêt de l’OM pour Martin Terrier. Aujourd’hui, il y a seulement des discussions avec le joueur, mais c’est tout pour le moment ! Il n’y a pas d’offre faite à Leverkusen. Ça discute un peu entre eux. Bruno Genesio adore le joueur, il le surkiffe », a confié Thomas de La Tribune Olympienne dans une vidéo publiée sur YouTube.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot