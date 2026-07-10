OM : Habib Beye grillé par un ancien de Ligue 1 pour le poste de ses rêves ?

Ancien entraîneur de l’OM, Habib Beye fait partie des profils évoqués pour reprendre les Lions de la Teranga après l’élimination du Sénégal au Mondial. Mais un autre candidat pourrait rapidement lui passer devant.

Le départ d’Habib Beye de l’OM devait lui ouvrir une nouvelle perspective, celle d’un retour au premier plan avec la sélection sénégalaise. L’ancien capitaine des Lions de la Teranga était naturellement cité parmi les candidats capables de succéder à Pape Thiaw, grâce à son histoire avec le pays et son expérience récente sur des bancs de Ligue 1. Mais alors que la Fédération sénégalaise cherche un nouveau souffle après l’élimination en Coupe du monde face à la Belgique, un autre nom prend de l’épaisseur : celui de Patrick Vieira.

Selon L’Équipe, le profil de Vieira séduit particulièrement certains décideurs sénégalais. Né à Dakar, impliqué depuis plusieurs années dans le développement du football local avec le centre de formation Diambars, l’ancien milieu de terrain possède une dimension internationale que peu de candidats peuvent afficher. Son passage sur les bancs de Crystal Palace, de Nice et plus récemment du Genoa lui donne une expérience du haut niveau européen qui pourrait peser lourd dans le choix final.

Vieira, un choix plus ambitieux et plus international ?

Pour Habib Beye, la situation est forcément particulière. Celui qui rêvait de s’installer durablement sur le banc de l’OM n’a finalement dirigé le club phocéen que quelques mois avant son départ, remplacé par Bruno Genesio. Arrivé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, l’ancien international sénégalais n’a pas réussi à convaincre totalement la direction marseillaise malgré son attachement très fort au club, où il avait déjà été joueur et capitaine.

Désormais libre, Beye garde des arguments solides pour le poste de sélectionneur : il connaît parfaitement la culture des Lions, possède une proximité avec les joueurs et représente une génération sénégalaise tournée vers l’avenir. Mais face à lui, Vieira pourrait incarner un choix plus ambitieux et plus international. La Fédération devra donc trancher entre deux anciens joueurs du Sénégal : l’un, Beye, symbole d’une continuité nationale après son passage à l’OM ; l’autre, Vieira, une figure mondiale capable d’apporter une nouvelle aura aux Lions de la Teranga.