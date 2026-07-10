PSG : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Nasser al-Khelaïfi

Le PSG pourrait être confronté à un nouveau défi institutionnel. La future loi sur le sport professionnel menace directement la position de Nasser al-Khelaïfi.

Depuis son arrivée à la tête du PSG, Nasser al-Khelaïfi est devenu l’un des dirigeants les plus influents du football européen. Mais son modèle de gouvernance, fondé sur une forte présence dans les médias et les instances du football, est désormais fragilisé par la nouvelle loi sur le sport professionnel. Selon L’Équipe, l’article 8 du texte, qui vise à limiter les conflits d’intérêts, pourrait empêcher le président du PSG de continuer à siéger dans certains organes décisionnaires du football français en raison de ses responsabilités au sein de beIN Media Group.

Pour le PSG, cette évolution représente un enjeu majeur. Depuis plus d’une décennie, Nasser al-Khelaïfi incarne la stratégie internationale du club parisien et son rapprochement avec les grands acteurs du football mondial. Sa position à la tête de beIN Media Group lui a également permis de jouer un rôle important dans l’écosystème des droits audiovisuels, un secteur essentiel pour l’économie des clubs. C’est précisément cette proximité entre un président de club et un acteur de diffusion qui est aujourd’hui remise en question par les parlementaires.

Nasser al-Khelaïfi contraint de quitter beIN ?

La nouvelle réglementation pourrait donc obliger le patron parisien à revoir son organisation. Plusieurs observateurs estiment qu’une solution pourrait consister à quitter officiellement certaines fonctions chez beIN Media Group tout en conservant une influence stratégique en coulisses. Une hypothèse qui permettrait à Nasser al-Khelaïfi de préserver son rôle dans la gouvernance du football français tout en continuant à défendre les intérêts du PSG.

Au-delà du cas personnel de Nasser al-Khelaïfi, cette affaire pose une question plus large sur le poids du PSG dans le football français. Le club de la capitale est devenu un acteur économique et sportif incontournable, mais sa puissance institutionnelle est désormais observée avec davantage de prudence. Cette réforme pourrait marquer un tournant dans la manière dont les grands dirigeants de clubs exercent leur influence au sein des instances nationales.