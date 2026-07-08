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FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : énorme rebondissement, l’espoir renaît pour Julian Alvarez !

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 10:00
Julian Alvarez (Argentine)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si le dossier Julian Alvarez (26 ans) semblait bloqué, des discussions ont repris entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. 

Le dossier Julian Alvarez est-il en train de se relancer ? Alors que la piste semblait complètement refermée ces dernières semaines, le FC Barcelone aurait repris contact avec l’Atlético de Madrid pour tenter de relancer l’opération après la Coupe du Monde 2026. 

Le FC Barcelone maintient le contact pour Alvarez 

Une évolution qui pourrait également attirer l’attention du PSG, toujours attentif aux grands mouvements du marché. Longtemps annoncé comme intouchable par les Colchoneros, l’attaquant argentin reste l’un des profils les plus convoités d’Europe. Ses performances sous les couleurs de l’Atlético comme avec l’Albiceleste n’ont fait que renforcer sa cote, même si son transfert semblait financièrement hors de portée pour le Barça.

Pourtant, la situation aurait évolué. Selon José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito TV, des échanges ont bien eu lieu entre les deux clubs : « Il y a des contacts entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid pour Julian Alvarez. Il y aura encore plus de mouvements quand la Coupe du Monde 2026 sera terminée. »

Un dossier clos après la Coupe du Monde ?

Cette déclaration relance totalement un dossier que beaucoup considéraient comme enterré. Les dirigeants catalans continueraient d’explorer plusieurs solutions afin de renforcer leur secteur offensif, avec l’idée d’attendre la fin du Mondial avant d’accélérer concrètement.

Du côté du PSG, cette situation est également observée avec attention. Le club parisien reste à l’affût des grandes opportunités offensives du marché et sait que tout mouvement autour de Julian Alvarez pourrait provoquer un effet domino sur plusieurs dossiers majeurs de l’été. Une chose semble désormais acquise : la fin de la Coupe du Monde 2026 pourrait totalement rebattre les cartes pour l’avenir de l’international argentin.

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