Malgré son statut de remplaçant au PSG, Lucas Chevalier bloque l’arrivée de Diogo Costa (FC Porto, 26 ans), qui a flambé pendant la Coupe du Monde 2026.

Le mercato estival des gardiens du PSG semble à l’arrêt. Alors que Diogo Costa a impressionné lors de la Coupe du Monde 2026, son arrivée à Paris dépendrait désormais entièrement de la situation de Lucas Chevalier.

Le PSG apprécie Diogo Costa mais…

Le gardien portugais sort d’un Mondial très convaincant malgré l’élimination du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale (0-1). Auteur d’une prestation remarquée, Diogo Costa a confirmé qu’il faisait partie des références européennes à son poste. Un profil qui plaît forcément au PSG. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale surveillerait attentivement la situation du portier du FC Porto, considéré comme une possible solution pour renforcer un secteur où les interrogations restent nombreuses. Mais le PSG ne veut pas empiler les gardiens. Selon PSG Inside Actus, le dossier Diogo Costa est directement lié à l’avenir de Lucas Chevalier.

« Diogo Costa reste tout en haut de cette liste de gardiens pour le PSG. Toutefois, il y a une condition essentielle : tant que Lucas Chevalier ne quitte pas le club, aucun gardien ne sera recruté », explique la source. Une situation qui place donc l’ancien Lillois au centre des décisions parisiennes. Malgré un statut de remplaçant, Lucas Chevalier conserve une importance stratégique dans l’effectif. Tant qu’il est présent, Paris ne souhaite pas ouvrir un nouveau chantier au poste de gardien.

… Chevalier bloque tout !

Dans ce scénario, c’est Matveï Safonov qui pourrait débuter la saison comme numéro un. Le gardien russe, déjà présent dans l’effectif parisien, bénéficierait alors de la confiance du staff dirigé par Luis Enrique. En revanche, un départ de Lucas Chevalier changerait totalement la donne. Le PSG pourrait alors accélérer pour recruter un gardien de dimension internationale, avec Diogo Costa parmi les priorités. Le Portugais viendrait alors concurrencer Safonov pour le poste de titulaire.

Le problème pour Paris est le timing. Diogo Costa est un gardien très courtisé après ses performances à la Coupe du Monde. Si le PSG souhaite réellement passer à l’action, il devra rapidement clarifier sa situation interne. Le dossier Chevalier est donc devenu l’un des éléments clés du mercato parisien. Son avenir pourrait déclencher, ou au contraire bloquer, une opération XXL avec l’un des meilleurs gardiens européens de sa génération.