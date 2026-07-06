La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pisté par le PSG sur ce mercato, Yan Diomandé (Leipzig, 19 ans) sait de quoi son avenir sera fait cet été.

Le PSG garde un œil très attentif sur Yan Diomandé. À seulement 19 ans, l’ailier de Leipzig fait partie des profils suivis par Luis Campos pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et les dernières révélations pourraient bien réjouir les supporters parisiens.

« Yan m’a dit que… »

C’est Seydouba Cissé, ancien coéquipier de l’international ivoirien, qui a vendu la mèche en évoquant les discussions qu’il a eues avec le principal intéressé : « Yan m’a dit que si Leipzig et Paris trouvaient un accord, il aimerait beaucoup rejoindre Paris, mais dans le cas contraire il resterait à Leipzig pour y jouer la Ligue des champions. »

Cette déclaration est loin d’être anodine. Elle confirme que le PSG représente une destination privilégiée pour Yan Diomandé, qui serait prêt à franchir le pas dès cet été si les deux clubs parviennent à trouver un terrain d’entente.

Diomandé a déjà choisi pour son avenir

En revanche, le jeune talent ne compte pas forcer son départ. Sous contrat avec Leipzig, il est également séduit par la perspective de poursuivre sa progression en Bundesliga tout en disputant la Ligue des champions si aucun accord n’est trouvé. Le dossier dépend désormais essentiellement des négociations entre les deux clubs.

Luis Campos apprécie depuis longtemps le profil explosif de Diomandé, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, et voit en lui un joueur d’avenir parfaitement compatible avec le projet parisien. Le message envoyé par l’entourage du joueur est en tout cas limpide : Yan Diomandé est ouvert à une arrivée au PSG. Reste désormais à savoir si Leipzig acceptera de laisser partir l’une de ses plus grandes promesses ou préférera miser sur lui pour la saison de Ligue des champions qui s’annonce.