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PSG Mercato : une starlette de la Coupe du Monde à 50 M€ en plan B de Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 14:40
Johan Manzambi (Suisse)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Refroidi pour Ayyoubb Bouaddi (LOSC, 18 ans), le PSG serait prêt à miser sur un autre milieu fort de la Coupe du Monde 2026 sur ce mercato estival.

Le PSG continue de surveiller de près les jeunes talents révélés lors de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, Johan Manzambi attire particulièrement l’attention de Luis Campos, même si le dossier Ayyoub Bouaddi reste la priorité en interne.

Manzambi plaît vraiment au PSG 

À seulement 20 ans, le milieu suisse s’est imposé comme l’une des révélations du Mondial. Avec la Suisse, il affiche déjà 3 buts et 2 passes décisives dans la compétition, confirmant une montée en puissance déjà visible en Bundesliga avec Fribourg.

Sur la saison 2025-2026, Manzambi a signé des statistiques solides pour un milieu polyvalent : 7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Capable d’évoluer en sentinelle comme en relayeur plus avancé, il correspond au profil recherché par de nombreux clubs européens.

Le PSG suit le joueur depuis plusieurs mois. Selon plusieurs sources, Luis Campos aurait déjà validé son profil dès l’automne dernier, voyant en lui un potentiel renfort pour densifier le milieu parisien à moyen terme. Mais la concurrence est féroce. Newcastle, Arsenal, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore Naples sont également sur le dossier, attirés par son profil moderne de milieu box-to-box, capable d’apporter des deux côtés du terrain.

Le Suisse veut prendre son temps au Mondial

Côté financier, Fribourg ne compte pas brader sa pépite. Selon Jeunes Footeux, le club allemand réclamerait environ 50 millions d’euros hors bonus pour envisager un départ, avec un contrat longue durée courant jusqu’en 2030. Une somme importante, mais encore inférieure aux exigences entourant Ayyoub Bouaddi. Car le dossier du Lillois reste le véritable objectif prioritaire du PSG au poste de milieu. Lille ne compte pas ouvrir la porte facilement et réclamerait un montant proche des 80 millions d’euros pour envisager une vente, preuve de la valeur accordée au joueur.

Dans ce contexte, Manzambi apparaît comme une alternative crédible, voire un plan B très sérieux si le dossier Bouaddi venait à se compliquer. Son profil, sa progression et son expérience déjà solide en Allemagne en font une option stratégique pour le PSG. Le joueur, de son côté, ne semble pas pressé. Il veut terminer sa Coupe du Monde avant de trancher son avenir, en privilégiant le projet sportif et le temps de jeu. Une situation qui laisse encore un peu de marge aux clubs intéressés pour convaincre.

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