PSG, LOSC, FC Barcelone : le deal à 60 M€ change de dimension !

Le transfert de Rodri au FC Barcelone est désormais officiel. Une opération à 60 M€ hors bonus qui confirme le développement attendu dans le dossier Ayyoub Bouaddi, suivi par le PSG.

Rodri est officiellement un joueur du Barça

Cette fois, le feuilleton est terminé. Rodri quitte Manchester City et rejoint officiellement le FC Barcelone. Selon les informations de Foot01, le club catalan débourse 60 M€ hors bonus pour s’attacher les services du Ballon d’Or 2024.

Courtisé par le Real Madrid et passé par l’Atlético, le maître à jouer de l’Espagne a donc choisi les Blaugrana. Son arrivée vient compléter le recrutement estival du Barça et renforcer considérablement son entrejeu.

OFFICIEL : le FC Barcelone frappe un grand coup et signe Rodri. Le milieu espagnol rejoint officiellement les Blaugrana. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089756902125178999

Une facture qui peut grimper à 76,5 M€

Le montant de l’opération pourrait toutefois dépasser largement les 60 M€. Plusieurs bonus ont été intégrés au transfert et leur activation permettrait à Manchester City de récupérer jusqu’à 76,5 M€. Un détail important alors que les discussions entre les deux clubs avaient longtemps achoppé sur le prix du milieu espagnol.

Le dossier Bouaddi peut avancer

On vous en parlait dès dimanche : cette vente devait débloquer le dossier Ayyoub Bouaddi, dans le viseur du PSG. L’officialisation du départ de Rodri apporte désormais à Manchester City les liquidités et la place nécessaires pour avancer sur le milieu du LOSC.

Le changement majeur réside donc dans le passage des intentions aux actes. Le transfert de Rodri n’est plus imminent mais bouclé, et City peut maintenant accélérer sur la pépite lilloise, avec laquelle Paris entend toujours garder la main.