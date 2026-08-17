Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le transfert imminent de Rodri (30 ans) de Manchester City au FC Barcelone va avoir une répercussion immédiate sur l’avenir d’Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans).

Le mercato pourrait réserver un nouvel effet domino autour d’Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de terrain du LOSC, âgé de seulement 18 ans, serait désormais tout proche de rejoindre Manchester City.

Le transfert de Rodri change tout pour Bouaddi

Selon Fabrizio Romano, Manchester City s’apprêterait à finaliser le transfert d’Ayyoub Bouaddi avec Lille après la vente de Rodri au FC Barcelone. Le départ du milieu espagnol vers la Catalogne permettrait donc aux Citizens de débloquer leur opération pour le jeune Français. Un accord sur les conditions personnelles aurait déjà été trouvé il y a quelques jours.

La décision aurait également été prise concernant le calendrier du transfert. Ayyoub Bouaddi ne devrait finalement pas attendre 2027 pour rejoindre Manchester City. Le jeune joueur serait attendu dès cet été en Angleterre. Une étape majeure dans la carrière du milieu lillois, qui attire depuis plusieurs mois l’attention des plus grands clubs européens.

Un effet domino spectaculaire

De son côté, le transfert de Rodri vers le FC Barcelone est également sur le point d’être bouclé. Le milieu de Manchester City aurait reçu l’autorisation de se rendre à Barcelone afin de finaliser l’opération. Son examen médical serait programmé et Rodri devrait signer un contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2030. Le montant du transfert s’élèverait à 60 millions d’euros de frais fixes, auxquels pourraient s’ajouter 6 millions de bonus facilement atteignables et 10 millions de bonus plus difficiles à obtenir.

Le transfert de Rodri pourrait donc indirectement accélérer celui de Bouaddi. Manchester City va perdre un élément majeur de son entrejeu et préparerait déjà l’avenir avec le jeune joueur du LOSC. Pour Lille, cette opération représenterait évidemment une nouvelle vente importante d’un jeune talent formé ou développé au club. Pour Bouaddi, rejoindre Manchester City à 18 ans constituerait surtout un changement d’envergure. Le dossier semble désormais lancé et pourrait rapidement être officialisé. Le PSG est battu.