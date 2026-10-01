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FRANCE

OM : Le couperet tombe pour le match amical contre Montpellier

Par Wladimir DELCROS - 1 Oct 2026, 20:05
OM : Le couperet tombe pour le match amical contre Montpellier

Programmé ce samedi, le match amical entre l’OM et Montpellier se disputera dans la plus grande discrétion. Déjà organisé à huis clos, ce rendez-vous ne bénéficiera finalement d’aucune retransmission.

Pas d’images pour OM – Montpellier

Les supporters marseillais ne pourront pas suivre la prochaine sortie de leur équipe. Selon Midi Libre, l’opposition amicale prévue ce samedi entre l’Olympique de Marseille et Montpellier ne sera diffusée sur aucune plateforme. Aucun dispositif de retransmission n’est prévu autour de cette rencontre.

La décision prive donc les fans des deux formations d’images en direct, mais également d’un éventuel replay. Il faudra attendre les communications des clubs pour obtenir des informations sur le déroulement du match et son résultat.

Une rencontre sans public ni média

Cette absence de diffusion s’inscrit dans le cadre particulièrement fermé choisi pour ce rendez-vous. Le match se déroulera également sans public et sans média. L’OM et Montpellier pourront ainsi travailler loin des regards, sans l’environnement habituel d’une rencontre officielle.

Le huis clos avait déjà été annoncé pour cette opposition organisée pendant la trêve. Cette nouvelle précision ferme désormais la porte à un suivi vidéo pour les supporters olympiens. Les conditions de cette rencontre de préparation disputée à huis clos seront donc strictes du début à la fin.

Un rendez-vous de travail pour les deux clubs

Sur le plan sportif, cette affiche doit permettre aux deux équipes de garder le rythme pendant la coupure. Dans ce type de rencontre, les entraîneurs disposent généralement d’un cadre propice aux essais et aux ajustements, sans la pression immédiate d’un résultat en compétition.

L’absence totale de public et de média renforce cette dimension de séance de travail. Elle permettra notamment aux staffs de gérer le temps de jeu et leurs choix sans exposition extérieure. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué concernant le contenu sportif attendu ou l’organisation précise de l’opposition.

Les supporters devront patienter

Pour le public marseillais, ce rendez-vous restera donc largement invisible. Il n’y aura ni tribunes ouvertes, ni couverture médiatique sur place, ni direct télévisé. Une configuration peu habituelle pour une affiche entre deux clubs professionnels français, même dans le cadre d’un simple match amical.

Les supporters devront se contenter des éventuelles informations publiées après la rencontre par l’OM ou Montpellier. Le retour des images attendra, lui, la prochaine sortie accessible de l’équipe phocéenne.

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