Real Madrid, FC Barcelone : le couperet est tombé dans l’affaire Negreira !

Nouveau rebondissement dans l’affaire Negreira. Après la plainte déposée par le Real Madrid, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête, alors que le FC Barcelone niait jusqu’ici l’existence d’une nouvelle procédure.

L’UEFA ouvre officiellement une enquête

Le dossier Negreira prend une nouvelle dimension sur la scène européenne. Selon le communiqué relayé ce jeudi par Actu Foot, l’UEFA annonce officiellement l’ouverture d’une enquête après une plainte déposée par le Real Madrid.

Cette confirmation constitue le principal développement de la journée. Jusqu’à présent, le FC Barcelone niait en effet qu’une nouvelle procédure ait été engagée devant l’instance européenne. L’annonce de l’UEFA vient donc contredire la position défendue jusque-là par le club catalan.

La riposte du Barça rattrapée par l’annonce

On vous en parlait un peu plus tôt : le Barça avait répliqué à l’offensive des 50 000 pages lancée par le Real Madrid. La position blaugrana reposait notamment sur l’absence, selon lui, d’une nouvelle procédure devant l’UEFA.

Le communiqué publié par l’instance change désormais la lecture de ce bras de fer. Il ne s’agit plus seulement d’une initiative madrilène ou d’un échange d’arguments entre les deux grands rivaux espagnols : l’ouverture de l’enquête est maintenant officialisée par l’organisme chargé de régir le football européen.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a été communiqué concernant le calendrier de la procédure, son périmètre exact ou les suites susceptibles d’être données au dossier. L’annonce porte uniquement sur l’ouverture de l’enquête consécutive à la plainte du Real Madrid.

Un nouveau front européen pour le FC Barcelone

Ce développement replace néanmoins le FC Barcelone sous pression. Le club catalan doit maintenant composer avec un front européen officiellement ouvert, en parallèle du feuilleton qui oppose depuis plusieurs jours les deux géants de Liga autour des documents transmis dans cette affaire.

Pour le Real Madrid, cette décision représente une première avancée procédurale : sa plainte a bien entraîné une réaction formelle de l’UEFA. Elle ne préjuge toutefois ni des conclusions de l’enquête ni d’une éventuelle décision contre le Barça.

Le fond du dossier reste encore à trancher

L’ouverture d’une enquête ne vaut donc pas verdict. Elle signifie que l’UEFA va examiner le dossier porté à sa connaissance avant de déterminer les suites à lui réserver. En l’absence d’autres précisions officielles, il serait prématuré d’évoquer une sanction ou même une échéance.

Une chose est désormais acquise : contrairement à ce qu’affirmait jusqu’ici le FC Barcelone, une nouvelle procédure est bien lancée devant l’UEFA. Le feuilleton Negreira connaît ainsi un rebondissement officiel, et le bras de fer entre le Barça et le Real Madrid est loin d’être refermé.