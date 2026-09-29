Les votes pour élire le prochain Ballon d’Or sont définitivement clos. Un nouveau favori a émergé et ce n’est pas Kylian Mbappé.

Les jeux sont faits. Depuis lundi soir, les 100 journalistes composant le jury du Ballon d’Or ne peuvent plus modifier leur vote. Chacun devait établir une liste de dix joueurs parmi les 30 nommés, avec un barème allant de 15 points pour le premier à 1 point pour le dixième.

Yamal passe devant Kane !

Le résultat officiel ne sera dévoilé que le 26 octobre, à Londres. Mais en attendant l’annonce, les marchés de prédiction commencent déjà à donner une tendance. Et celle-ci vient de changer radicalement.Pendant plusieurs semaines, Harry Kane avait occupé la première place sur les marchés de prédiction. Mais la situation a évolué dans les dernières heures. Polymarket affiche désormais Lamine Yamal autour de 45 % de probabilité implicite, contre environ 42 % pour Harry Kane. Kylian Mbappé arrive beaucoup plus loin derrière. Un retournement spectaculaire. Attention toutefois : ces chiffres ne correspondent pas au dépouillement des votes du Ballon d’Or. Ils reflètent uniquement l’évolution d’un marché de prédiction et peuvent encore varier. Le véritable classement reste donc secret.

Ce changement intervient quelques jours après un rendez-vous particulièrement médiatisé. Samedi, l’Espagne s’est imposée 3-2 contre l’Angleterre à Wembley en Ligue des nations. Lamine Yamal avait ouvert le score dès la deuxième minute, avant que les Anglais ne renversent provisoirement la rencontre. Harry Kane a ensuite manqué un penalty, avant qu’Álex Baena n’égalise et que Mikel Oyarzabal ne donne finalement la victoire à l’Espagne. Forcément, ce match a marqué les esprits. Yamal a donc ajouté une nouvelle prestation spectaculaire à son dossier au moment même où le vote venait de se terminer.

Le prodige du FC Barcelone possède de sérieux arguments

Le joueur du FC Barcelone figure officiellement parmi les 30 candidats au Ballon d’Or 2026. Son principal argument reste évidemment son exceptionnelle saison avec le Barça et l’Espagne. À 19 ans, Yamal s’est imposé comme l’un des visages majeurs du football mondial. Son titre de champion du monde avec l’Espagne constitue également un élément central de sa candidature, tandis que son exercice avec le Barça lui a permis de renforcer considérablement sa position parmi les prétendants. Et face à Kane, la comparaison est forcément intéressante. L’Anglais dispose d’un bilan statistique impressionnant et a également pesé lourd avec le Bayern et sa sélection. L’Équipe le présentait d’ailleurs encore comme l’un des favoris plusieurs mois avant la clôture des votes.

Derrière ce duel Yamal-Kane, plusieurs joueurs du PSG et du Real Madrid restent concernés. Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025, fait partie des 30 nommés, tout comme Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi et Nuno Mendes côté PSG. Le Real Madrid compte notamment Mbappé et Jude Bellingham parmi les candidats. Mais les dernières tendances des marchés placent clairement Yamal et Kane au-dessus des autres prétendants. Une hiérarchie qui pourrait encore évoluer avant la cérémonie, même si les votes, eux, sont désormais définitivement enregistrés. Le suspense reste total.