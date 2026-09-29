Discret pour sa première titularisation avec l’équipe de France lundi contre la Belgique (1-0, Estéban Lepaul (26 ans) a vu un coéquipier briller en sélection.

Estéban Lepaul devra encore patienter avant de connaître une soirée mémorable avec les Bleus. Titulaire lundi face à la Belgique (1-0), l’attaquant du Stade Rennais n’a pas vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence dans une rencontre longtemps fermée. Avec seulement 18 ballons touchés, Lepaul a surtout dû se contenter de défendre et de participer au travail collectif.

Lepaul a manqué de situations avec les Bleus

L’ancien Angevin s’est tout de même procuré une petite occasion sur un centre de Désiré Doué. Mais cela reste bien peu pour un avant-centre titulaire en équipe de France. À la 68e minute, Didier Deschamps a finalement décidé de le remplacer par Ousmane Dembélé. Une sortie logique compte tenu du scénario de la rencontre et du peu de situations dont avait bénéficié le Rennais.

Dans L’Équipe, Morgan Schneiderlin a justement expliqué pourquoi Lepaul avait eu autant de mal à peser sur la rencontre : « C’est l’attaquant de pointe. Il est là pour renifler, sentir le bon coup. Il doit finir les actions, mais il a eu peu de situations. Les Bleus ont eu peu de temps forts. » Une analyse qui remet également la prestation du Rennais dans son contexte.

Lepaul n’a pas forcément raté son match par manque d’implication. Il a surtout évolué dans une équipe qui a eu du mal à créer des occasions franches. Schneiderlin a également souligné la différence de profil avec Dembélé : « C’est un profil si différent de celui d’Ousmane Dembélé… Lui, il aime dézoner. » Une comparaison qui illustre surtout les qualités différentes des deux attaquants.

Szymański buteur avec la Pologne

Si Lepaul a donc connu une première titularisation compliquée, le Stade Rennais peut tout de même se réjouir du rendement global de ses anciens joueurs devenus internationaux. Jérémy Jacquet, Andy Diouf et Lucas Da Cunha se sont bien comportés, tandis qu’Eduardo Camavinga et Désiré ont eux aussi participé à cette solide séquence tricolore.

Le club breton a donc été particulièrement bien représenté. Et un autre joueur de l’effectif rennais s’est même illustré offensivement. Sebastian Szymański, coéquipier de Lepaul au Stade Rennais et buteur contre le PSG en ouverture de la saison de L1 (2-2), a même trouvé le chemin des filets avec la Pologne. Face à la Suède, le milieu offensif a permis aux siens de revenir à hauteur à 1-1 en reprenant du gauche un centre au premier poteau. Un but qui vient récompenser son activité offensive avec sa sélection.

Malheureusement pour Szymański, la Pologne n’a pas réussi à conserver cette dynamique. Les Suédois ont finalement nettement pris le dessus et se sont imposés 3-1. En attendant, Franck Haise peut au moins se satisfaire d’avoir vu l’un de ses autres cadres offensifs se mettre en évidence avec sa sélection.