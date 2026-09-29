À LA UNE DU 29 SEP 2026
[11:20]ASSE, OL, Stade Rennais Mercato : les 3 clubs ont raté la nouvelle star des Bleus 
[11:00]RC Lens : Mesloub renvoyé sur le banc face à l’OL ?
[10:40]FC Barcelone Mercato : Deco lâche une bombe sur Alvarez, le PSG totalement relancé !
[10:20]OM : le club officialise une signature, jackpot pour les Marseillais ! 
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand le retour de Dubois symbolisait les doutes nantais, bien avant la tempête
[10:00]Equipe de France : le salaire de Zidane a fuité, Riolo nomme sa future star chez les Bleus ! 
[09:40]Stade Rennais Mercato : après Dembélé, Rennes a laissé filer un futur candidat au Ballon d’Or 
[09:20]FC Nantes Mercato : un phénomène a officiellement signé, Tavares déjà à la manoeuvre ?
[09:00]ASSE Mercato : l’avenir de Davitashvili relancé ?
[08:40]OM : McCourt roule sur l’or, les supporters vont lui faire payer
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Mesloub renvoyé sur le banc face à l’OL ?

Par Bastien Aubert - 29 Sep 2026, 11:00
Mezian Mesloub (RC Lens)

Titulaire lors de la défaite des siens à Monaco, Mezian Mesloub (16 ans) n’a pas convaincu les supporters du RC Lens. 

Mezian Mesloub continue d’écrire une histoire particulièrement précoce avec le RC Lens. À seulement 16 ans, le jeune offensif a été titularisé pour la première fois en Ligue 1 à Monaco. Un choix fort de Yannick Cahuzac pour sa première composition depuis sa nomination sur le banc lensois. Mais cette première dans le onze de départ n’a pas totalement répondu aux attentes.

Les supporters du RC Lens veulent voir Mesloub revenir sur le banc

Face à Monaco (1-2), Mesloub a connu une rencontre plus compliquée que ses précédentes entrées en jeu. L’Équipe a notamment décrit une prestation « discrète », malgré quelques éclairs qui témoignent de son potentiel et de sa marge de progression. Le contexte était également particulier. Le jeune Lensois est devenu le plus jeune joueur du Racing titularisé en Ligue 1 depuis plus de soixante ans, à seulement 16 ans, 10 mois et 10 jours. Une précocité exceptionnelle qui impose forcément de gérer son temps de jeu avec précaution.

Après cette première titularisation, But! Football Club a lancé un sondage auprès des supporters lensois avec une question très claire : « Mezian Mesloub doit-il retrouver le banc après la trêve ? » Le résultat est assez net. 60,8 % des votants ont répondu « OUI », contre 39,2 % pour le « NON ». Une majorité qui montre que les supporters ne souhaitent pas forcément voir le jeune Lensois enchaîner immédiatement les titularisations. Attention toutefois : ce sondage ne constitue évidemment pas une décision de Yannick Cahuzac.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Un choix qui pourrait protéger la pépite du RC Lens 

Pour le RC Lens, remettre Mesloub sur le banc ne signifierait pas nécessairement une sanction. Bien au contraire. Le joueur de 16 ans est encore extrêmement jeune et son exposition au plus haut niveau doit être gérée progressivement. Son potentiel est déjà évident : il avait marqué pour ses débuts en Ligue 1 quelques secondes après son entrée en jeu contre Nantes en mai dernier et s’était également illustré en Ligue des champions face au Slavia Prague avec une passe décisive pour Florian Thauvin.

Sa première titularisation à Monaco doit donc davantage être considérée comme une étape d’apprentissage. La question sera donc de savoir quelle gestion Yannick Cahuzac souhaite mettre en place. Le nouveau coach du RC Lens avait choisi de lancer Mesloub d’entrée à Monaco, aux côtés de Florian Thauvin et Abdallah Sima. Il pourrait désormais privilégier davantage d’expérience face à l’OL. Une chose est certaine : Mesloub ne doit pas être jugé uniquement sur cette première titularisation.

RC LensOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OL, RC Lens