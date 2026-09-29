Titulaire lors de la défaite des siens à Monaco, Mezian Mesloub (16 ans) n’a pas convaincu les supporters du RC Lens.

Mezian Mesloub continue d’écrire une histoire particulièrement précoce avec le RC Lens. À seulement 16 ans, le jeune offensif a été titularisé pour la première fois en Ligue 1 à Monaco. Un choix fort de Yannick Cahuzac pour sa première composition depuis sa nomination sur le banc lensois. Mais cette première dans le onze de départ n’a pas totalement répondu aux attentes.

Les supporters du RC Lens veulent voir Mesloub revenir sur le banc

Face à Monaco (1-2), Mesloub a connu une rencontre plus compliquée que ses précédentes entrées en jeu. L’Équipe a notamment décrit une prestation « discrète », malgré quelques éclairs qui témoignent de son potentiel et de sa marge de progression. Le contexte était également particulier. Le jeune Lensois est devenu le plus jeune joueur du Racing titularisé en Ligue 1 depuis plus de soixante ans, à seulement 16 ans, 10 mois et 10 jours. Une précocité exceptionnelle qui impose forcément de gérer son temps de jeu avec précaution.

Après cette première titularisation, But! Football Club a lancé un sondage auprès des supporters lensois avec une question très claire : « Mezian Mesloub doit-il retrouver le banc après la trêve ? » Le résultat est assez net. 60,8 % des votants ont répondu « OUI », contre 39,2 % pour le « NON ». Une majorité qui montre que les supporters ne souhaitent pas forcément voir le jeune Lensois enchaîner immédiatement les titularisations. Attention toutefois : ce sondage ne constitue évidemment pas une décision de Yannick Cahuzac.

Un choix qui pourrait protéger la pépite du RC Lens

Pour le RC Lens, remettre Mesloub sur le banc ne signifierait pas nécessairement une sanction. Bien au contraire. Le joueur de 16 ans est encore extrêmement jeune et son exposition au plus haut niveau doit être gérée progressivement. Son potentiel est déjà évident : il avait marqué pour ses débuts en Ligue 1 quelques secondes après son entrée en jeu contre Nantes en mai dernier et s’était également illustré en Ligue des champions face au Slavia Prague avec une passe décisive pour Florian Thauvin.

Sa première titularisation à Monaco doit donc davantage être considérée comme une étape d’apprentissage. La question sera donc de savoir quelle gestion Yannick Cahuzac souhaite mettre en place. Le nouveau coach du RC Lens avait choisi de lancer Mesloub d’entrée à Monaco, aux côtés de Florian Thauvin et Abdallah Sima. Il pourrait désormais privilégier davantage d’expérience face à l’OL. Une chose est certaine : Mesloub ne doit pas être jugé uniquement sur cette première titularisation.