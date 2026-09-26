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OL Mercato : une offre folle de 40 M€ est tombée !

Par William Tertrin - 26 Sep 2026, 17:20

Courtisé par Wrexham cet été, Pavel Šulc a préféré rester à l’OL malgré une proposition pouvant atteindre 40 M€.

Pavel Šulc aurait pu quitter l’OL lors du dernier mercato estival. Le milieu offensif tchèque était notamment dans le viseur de Wrexham, ambitieux pensionnaire de Championship, qui était disposé à casser son record de transfert pour convaincre Lyon. Plusieurs sources évoquent une offre de 35 millions de livres, soit environ 40 M€.

Mais le principal intéressé n’a finalement pas souhaité rejoindre le club gallois. Dans un entretien accordé au média tchèque Seznam Zprávy, Šulc a expliqué les raisons de son choix.

« Pour être honnête, Wrexham est un club culte avec une histoire hollywoodienne, mais je ne voulais pas aller en Championship ou dans une petite ville au Pays de Galles. J’espère que ça ne paraît pas trop condescendant. »

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L’OL aurait pu réaliser une énorme plus-value

Cette proposition était particulièrement intéressante pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien avait recruté Šulc pour environ 7,5 M€, ce qui aurait permis une plus-value considérable en cas de vente à Wrexham.

Le Tchèque, lui, souhaitait poursuivre son aventure lyonnaise. Il avait également suscité l’intérêt de la Juventus, mais l’offre turinoise n’était pas suffisamment élevée pour aboutir. « Quand la Juventus a appelé, j’ai un peu rêvé », a reconnu le joueur, qui a finalement choisi de rester concentré sur l’OL.

Arrivé à Lyon en 2025, Šulc reste ainsi sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2029. Son choix de rester au club intervient alors que son profil continue d’attirer l’attention sur le marché des transferts.

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