OM : c’est confirmé, un deal à 50 M€ vient d’être bouclé !

L’OM et Adidas vont finalement se retrouver dès la saison 2027-2028 : Footy Headlines annonce que l’accord est désormais finalisé, un an plus tôt que prévu.

C’est désormais confirmé par Footy Headlines. Adidas deviendra le nouvel équipementier de l’Olympique de Marseille dès la saison 2027-2028, mettant ainsi fin une année plus tôt que prévu au partenariat entre l’OM et Puma. Le média spécialisé dans les maillots indique, dans une mise à jour publiée vendredi, que l’accord a été finalisé.

Adidas revient à Marseille dès 2027

Le retour d’Adidas à l’OM était déjà acté depuis cet été, mais la date de début du partenariat restait incertaine. Les premières informations relayées en France, notamment par RMC Sport puis confirmées par l’AFP, évoquaient une arrivée pour la saison 2028-2029, à l’issue du contrat de Puma.

Footy Headlines avait toutefois révélé mi-septembre que Marseille cherchait à accélérer le calendrier, avec une sortie anticipée de Puma. Quelques jours plus tard, le média confirme donc que cette solution a été trouvée.

Un changement d’équipementier très attendu

Puma équipe l’Olympique de Marseille depuis 2018. La marque allemande va ainsi retrouver un club avec lequel elle possède une histoire particulièrement importante : Adidas avait accompagné l’OM pendant plus de quatre décennies, de 1974 à 2018, avec notamment le maillot porté lors de la victoire en Ligue des champions en 1993.

Sur le plan financier, le changement pourrait également être significatif. Le contrat Puma est estimé entre 20 et 25 millions d’euros par an, tandis que le futur partenariat avec Adidas serait évalué autour de 40 à 50 millions d’euros annuels selon les informations rapportées par Footy Headlines.

Une chose semble donc désormais acquise : le maillot Adidas de l’OM sera bien une réalité dès l’été 2027.