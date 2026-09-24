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FRANCE

OM : Marseille a fait signer une star pour moins d’1 M€ !

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 22:00

Le célèbre rappeur marseillais Jul continue de faire les beaux jours de l’OM avec un partenariat estimé à 800 000 euros par saison.

À Marseille, le football et la musique sont plus que jamais liés. Le rappeur Jul, enfant de la cité phocéenne et grand supporter de l’OM, continue de faire vivre son label D’Or et de Platine sur le maillot du club.

Pour la saison 2026-2027, le logo du label a changé de position. Après avoir figuré sur la manche depuis 2023, il apparaît désormais dans le haut du dos du maillot, au-dessus du nom des joueurs. Il s’agit de la cinquième saison consécutive de partenariat entre D’Or et de Platine et l’OM.

Un sponsoring estimé à 800 000 euros

Selon les estimations de Sportune, basées sur une modélisation d’Ampere Analysis, la valeur du partenariat atteint environ 800 000 euros par saison. Le label de Jul serait ainsi le quatrième sponsor le plus valorisé de l’OM, derrière Puma, CMA CGM et Sublime Côte d’Ivoire. Ce partenariat constitue donc une opération commerciale importante pour le club, tout en renforçant encore le lien entre Jul, Marseille et l’OM.

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Depuis son arrivée sur le maillot en janvier 2023, D’Or et de Platine est devenu un élément reconnaissable de l’identité marseillaise. À l’époque, le partenariat avait été présenté par Jul comme un véritable « rêve de gosse ». Cette nouvelle prolongation confirme surtout une chose : l’histoire entre Jul et l’OM est loin d’être terminée.

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