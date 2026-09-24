RC Lens : Yannick Cahuzac a déjà mis les voiles

Nommé entraîneur principal du RC Lens il y a quelques jours, Yannick Cahuzac a déjà retrouvé les terrains… à Sochaux, dans le cadre de sa formation au BEPF.

À peine installé sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac a déjà pris la direction de Sochaux. Le nouvel entraîneur des Sang et Or participe cette semaine au stage de la promotion 2026-2027 du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), organisé au FC Sochaux-Montbéliard.

Un passage loin de la Gaillette, mais directement lié à son nouveau quotidien. Promu entraîneur principal du RC Lens après le départ de Dino Toppmöller, Cahuzac doit en effet mener de front ses nouvelles responsabilités et son parcours de formation. Les dirigeants lensois ont clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un simple intérim : il est désormais l’entraîneur de l’équipe première.

Cahuzac au milieu des futurs entraîneurs de Ligue 1

À Sochaux, l’ancien capitaine lensois a notamment dirigé des ateliers avec les jeunes du FCSM et participé aux séances encadrées par les formateurs du BEPF. Il y a retrouvé plusieurs visages connus du football français, dont Jérémie Bréchet, désormais adjoint à l’Olympique de Marseille, ou encore Vincent Hognon, coach du FCSM.

Pour Cahuzac, cette semaine de formation intervient donc dans un contexte très particulier. Quelques jours seulement après avoir découvert le costume d’entraîneur principal du RC Lens avec une défaite 2-1 contre Monaco, il continue son apprentissage pour obtenir le diplôme permettant d’encadrer une équipe professionnelle.

Un petit détour par Sochaux pour celui qui, désormais, a surtout les yeux tournés vers Lens et la suite de la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions.