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FRANCE

RC Lens : les supporters ont reçu une immense nouvelle venue de Lille

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 14:00
Florian Thauvin (RC Lens)

Les supporters lensois pourront aller voir le RC Lens à Liverpool en avion depuis Lille.

La rivalité entre le RC Lens et le LOSC va cette fois laisser place à une belle initiative. Alors que les Sang et Or s’apprêtent à vivre un déplacement particulièrement attendu à Liverpool, les supporters lensois viennent de recevoir une excellente nouvelle.

Lille se met au diapason du RC Lens 

Pour permettre aux fans des deux clubs de suivre leur équipe en Ligue des Champions à l’extérieur, l’aéroport de Lille-Lesquin, en collaboration avec easyJet, va mettre en place une série de vols exceptionnels. Liverpool, Manchester et Rome-Fiumicino sont notamment concernés par ce dispositif. Une initiative qui pourrait grandement faciliter les déplacements des supporters nordistes lors des prochaines échéances européennes.

Et forcément, une date attire particulièrement l’attention du côté de Lens. Le 27 janvier 2027, le Racing se déplacera à Anfield pour y défier Liverpool. Un rendez-vous forcément très attendu par les amoureux du club artésien. Grâce à ces vols au départ de Lille, les supporters du RC Lens pourront donc envisager de rejoindre Liverpool directement depuis Lesquin. 

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Un temps précieux gagné pour les supporters 

Cette solution pourrait leur permettre de gagner un temps précieux et de s’éviter certains passages par les aéroports belges ou parisiens. Une initiative qui dépasse donc largement la rivalité entre les deux clubs. 

Alors que le LOSC et le RC Lens défendent chacun leurs couleurs sur la scène européenne, cette mise en place offre une nouvelle possibilité aux supporters de vivre ces grands déplacements dans de meilleures conditions. Pour les Lensois qui rêvent déjà de l’ambiance d’Anfield, la date du 27 janvier 2027 est donc désormais cochée. Et avec une liaison depuis Lille, le voyage vers Liverpool pourrait être beaucoup plus simple à organiser.

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