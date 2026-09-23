La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déjà dans le collimateur du PSG la saison dernière, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) intéresse toujours le club de la capitale en vue du mercato.

Estéban Lepaul n’en finit plus de faire parler de lui. Après avoir changé de dimension avec le Stade Rennais, l’attaquant de 26 ans attire désormais les regards des plus grands clubs européens. Et le PSG n’a visiblement pas oublié son nom.

Le statut de Lepaul a changé en un an

Déjà intéressé par le profil de l’ancien Angevin la saison dernière, le club de la capitale aurait de nouveau envoyé des observateurs pour suivre ses performances, selon Ekrem Konur. Une nouvelle preuve de l’intérêt porté par Luis Campos au buteur rennais. La trajectoire d’Estéban Lepaul a pris une nouvelle tournure ces dernières semaines.

Après avoir terminé meilleur buteur français de Ligue 1 avec le Stade Rennais la saison dernière, l’attaquant a franchi une nouvelle étape en découvrant l’équipe de France. Une première convocation qui change forcément son statut. Et qui pourrait également faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Selon Fussball News, plusieurs autres grands clubs européens que le PSG étaient présents dans les tribunes lors de la rencontre de Ligue Europa entre le Stade Rennais et Sturm Graz pour observer Lepaul. Le Benfica Lisbonne, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid auraient ainsi envoyé des scouts.

Un prix fixé à 60 millions d’euros par le Stade Rennais !

Le PSG était présent aussi, lui qui dispose pourtant déjà d’un secteur offensif particulièrement fourni. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Maghnes Akliouche offrent déjà de nombreuses solutions à Luis Enrique. Mais le profil de Lepaul continuerait de séduire Luis Campos.

Son efficacité devant le but, sa progression et son nouveau statut d’international français en font désormais une cible particulièrement surveillée. Et Rennes compte bien en profiter. Toujours selon Fussball News, le Stade Rennais aurait fixé le prix de son attaquant à 60 millions d’euros.

Une somme conséquente mais qui traduit surtout le changement de statut de Lepaul. Le Stade Rennais avait déboursé environ 15 millions d’euros pour le recruter en provenance d’Angers il y a un peu plus d’un an. Depuis, sa valeur a explosé. Pour l’instant, aucune offre concrète ne serait arrivée sur la table du club breton pour le mercato hivernal mais la situation pourrait rapidement évoluer.