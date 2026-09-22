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FRANCE

PSG : après la polémique à Marseille, grosse inquiétude pour Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 07:40
Ousmane Dembélé (PSG)

Incapable de faire des différences face à l’OM malgré la victoire du PSG (2-1), Ousmane Dembélé (29 ans) continue d’inquiéter cette saison. 

Ousmane Dembélé traverse une période qui interpelle. Malgré la victoire du PSG face à l’OM (2-1), l’attaquant français n’a pas réussi à peser comme il le souhaitait sur la rencontre. Une nouvelle prestation qui alimente les interrogations autour de sa forme actuelle.

Dembélé a tout raté face à l’OM 

Sa soirée marseillaise a été particulièrement compliquée. Alors qu’une polémique a éclaté autour de chants à caractère homophobe qui lui auraient été adressés, Dembélé a également peiné à se montrer décisif sur le terrain. Face à l’OM, ses occasions ont pourtant été là, mais son manque d’efficacité devant le but a rappelé les difficultés qu’il pouvait connaître avant son explosion au plus haut niveau.

Le contexte est d’autant plus surprenant que l’attaquant parisien semblait avoir retrouvé de la confiance quelques jours plus tôt. Face à Bratislava, il avait signé un doublé accompagné de passes décisives lors d’une large victoire du PSG (6-1). De quoi laisser penser que ses jambes et ses sensations étaient revenues.

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Mais cette embellie n’a pas vraiment été confirmée. Sur les six autres rencontres disputées cette saison, Dembélé n’a pas trouvé le chemin des filets. Une statistique qui interpelle pour un joueur de son statut, même si son activité et sa capacité à se créer des situations restent importantes dans le jeu parisien.

Dembélé muet pendant 6 matches ! 

À 29 ans, avec 67 sélections en équipe de France, Dembélé demeure un attaquant atypique. Son profil repose davantage sur sa capacité à évoluer face au jeu, à attaquer les espaces et à provoquer les défenses que sur un rôle classique de numéro 9. Mais lorsqu’il évolue dans une position aussi avancée, son efficacité reste forcément scrutée.

Le principal enjeu sera désormais de retrouver rapidement de la régularité dans le dernier geste. Après avoir atteint le sommet avec le Ballon d’or, Dembélé doit désormais composer avec des attentes considérables. À l’approche de la fin du mois d’octobre, les prochaines semaines seront particulièrement observées autour du crack du PSG et de sa capacité à retrouver le chemin des buts.

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