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ASSE Mercato : la cote des Verts a explosé, un joueur sort du lot sur le marché ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 07:20
Kévin Pedro (ASSE)

Les valeurs marchandes des joueurs de l’ASSE sont en forte hausse depuis le début de la saison. 

Le début de saison est particulièrement intéressant pour plusieurs joueurs de l’ASSE. Alors que les Verts affichent de nouvelles ambitions en Ligue 2, la valeur marchande de plusieurs éléments de l’effectif connaît une nette progression.

Pedro fait un bond à 10 M€ ! 

Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt, plusieurs joueurs stéphanois ont vu leur valeur grimper ces dernières semaines. Une évolution qui témoigne notamment de la bonne dynamique de certains éléments du groupe.

Kévin Pedro réalise notamment la plus forte progression du côté de l’ASSE. Sa valeur marchande augmente de 3 millions d’euros et atteint désormais 10 millions d’euros. Une progression spectaculaire qui lui permet de s’installer parmi les joueurs les plus valorisés du championnat.

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Davitashvili mène la barque de l’ASSE

Derrière lui, Aaron Csongvai connaît également une belle hausse, avec une progression de 1,3 million d’euros. Sojaib Naïr complète le podium des plus fortes progressions stéphanoises avec une augmentation de 1 million d’euros. Plusieurs autres joueurs de l’ASSE figurent également parmi les éléments les mieux valorisés de Ligue 2. Zuriko Davitashvili est ainsi estimé à 12 millions d’euros, tandis que Thierno Ballo et Augustine Boakye atteignent chacun une valeur marchande de 6 millions d’euros.

Une tendance particulièrement intéressante pour les Verts, puisque la progression de ces valeurs peut également renforcer l’attractivité de l’effectif sur le marché des transferts. Pour l’ASSE, voir plusieurs de ses joueurs prendre de la valeur constitue forcément un signal positif alors que le club poursuit son projet sportif.

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